Vinted : bientôt des consignes dans certains supermarchés d'Île-de-France

La plate-forme de vente de produits d'occasion Vinted a annoncé ce mercredi qu'elle allait proposer à ses clients franciliens de déposer et récupérer leurs colis dans des consignes installées au sein d'une vingtaine de supermarchés, dès la fin de ce mois de juin.

Vinted se diversifie. Ce mercredi 22 juin, la célèbre plate-forme de vente en ligne d'origine lituanienne a annoncé qu'elle allait proposer à ses clients de la région parisienne de déposer et de récupérer leurs colis dans des consignes installées dans plusieurs supermarchés comme Franprix ou Carrefour dès la fin du mois de juin.

«Une fois l'achat effectué sur Vinted, les utilisateurs, vendeurs comme acheteurs, qui ont choisi cette option de livraison recevront un code par mail pour pouvoir déverrouiller le casier de leur choix», a affirmé à l'AFP le vice-président de Vinted Go Vytautas Atkocaitis.

Une des applications les plus téléchargées au monde

Vinted a choisi Paris et sa région qui constituent son marché le plus important en Europe pour lancer cette initiative. «Nous commençons à Paris, à petite échelle pour voir si cela plaît à nos utilisateurs pour lancer cette initiative et nous réfléchirons à nous implanter dans d'autres villes françaises», a ajouté Vytautas Atkocaitis.

La plate-forme de vente de produits de seconde main est disponible dans plus d'une dizaine de pays. En France, Vinted a été lancée en 2013. Aujourd'hui, elle compte dix-neuf millions d'utilisateurs. Elle fait partie des applications les plus visitées de la planète selon la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad).