«Big Tour 2022» : le festival des entrepreneurs en Corse ce samedi pour mettre à l’honneur le «Made in Corsica»

En partenariat avec CNEWS pour son édition 2022, le «Big Tour» de Bpifrance fera étape à Ajaccio (Corse) ce samedi 25 juin. Le directeur exécutif de la banque d’investissement, Patrice Bégay, a présenté les grandes lignes de cet évènement organisé sur l’île de Beauté, une terre fertile aux entrepreneurs.

Débuté en mars dernier avec trente étapes au total, le «Big Tour» de Bpifrance, festival itinérant grand public et gratuit ayant pour but de promouvoir l’envie et la fierté d’entreprendre, fait escale à Ajaccio ce samedi. Pour l’occasion, l’ensemble des acteurs du monde de l’entrepreneuriat ont été conviés, faisant de cet évènement un rendez-vous incontournable pour le secteur en Corse cette année.

«Le Big Tour, c’est le festival de l’innovation et de l’emploi. C’est le festival de tous les entrepreneurs (…) Tous les acteurs se sont associés, que ce soit la CCI, que ce soit la Région avec l’ADEC (Agence de Développement Economique de la Corse), l’ATC (Agence du Tourisme de la Corse), la CAPA (Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien), M3E (Maison de l’Entrepreneuriat, de l’Entreprise et de l’Emploi de Corse) et le Medef, c’est une véritable dynamique qui existe ici en Corse autour de l’entrepreneuriat», a assuré Patrice Bégay sur France Bleu Haute-Corse ce vendredi.

Dans la lignée du programme présidentiel, Bpifrance a pour ambition de faire la part belle à la «start-up nation» en formant les entrepreneurs de demain à l’internationalisation du commerce et des échanges. «On permet aux entrepreneurs d’oser grandir pour servir l’avenir. Tout au long de la vie d’un entrepreneur, qu’il soit créateur, PME ou EDI, il y a des solutions. On parle beaucoup cette année de réindustrialisation, de “start-up nation“, de climat, de doubler le nombre d’entrepreneurs en France pour accélérer cette dynamique. Justement, nous allons voir différents secteurs et renforcer la compétitivité internationale de certains pour créer ces champions de demain», a détaillé le directeur exécutif de Bpifrance sur les ondes de la radio locale.

Pour conclure, il a fait un état des lieux de l’impact de l’entrepreneuriat sur l’île de Beauté, avec des chiffres éloquents pour le domaine ces derniers mois. «En Corse, il y a eu plus de 1.000 créations d’entreprises sur l’année écoulée avec des petits, des moyennes et des grandes. Nous avons accompagné en Corse 415 entreprises en financements, en garanties et en innovations», a ponctué le directeur exécutif de Bpifrance.

Un concert et des animations prévus

Ce samedi, la première animation prévue sera la diffusion de l’émission «Vive ta Ville» sur les réseaux sociaux de Bpifrance et de leurs partenaires. Cette émission donnera la parole aux personnalités locales souhaitant promouvoir la richesse de leur territoire.

Le 25 juin le Big Tour arrive à Ajaccio !



Au programme des échanges avec des entrepreneurs locaux, des offres d'emploi, une découverte de l’entreprenariat mais aussi des animations, des concerts et plein d'autres surprises.@Bpifrance @MedefCorsehttps://t.co/9ocNjCB3Cc — Ville d’Ajaccio - Cità d'Aiacciu (@VilledAjaccio) June 16, 2022

Grande nouveauté de cette édition 2022 en Corse : la mise en place d’un village de l’emploi afin de permettre aux demandeurs d’emploi de rencontrer les entrepreneurs de la région ou même de consulter des offres d’emploi, de stage ou de formation.

Un village de l’innovation sera également mis sur pied afin de faire découvrir aux visiteurs les entreprises locales. Au menu : des animations autour de la réalité augmentée, de la chasse au trésor ou encore d’un escape game.

Enfin, un concert sera organisé dès 20 h ce samedi avec les talents de The Voice : Casanova, Victoria Adamo, Flo Malley, ainsi que les danseurs Katrina Patchett, Jordan Mouillerac, Denitsa Ikonomova et Christian Millette. Un stand-up animé par Yann Guillarme sera aussi mis en place, tout comme des performances réalisées par Patrice, Jean-Charles Papi et Clemstance

Les prochaines étapes du Big Tour auront lieu à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) le 29 juin, à La Londe-les-Maures (Var) le 2 juillet, à Savines-le-Lac (Hautes-Alpes) le 4 juillet, à Narbonne (Aude) le 6 juillet, à Vieux-Boucau (Landes) le 8 juillet et à Biscarrosse (Landes) le 10 juillet.