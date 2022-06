Finale du Top 14 à Paris : près de 2.000 policiers et gendarmes mobilisés

Ce vendredi 24 juin 2022 au soir a lieu au Stade France la finale du Top 14, opposant le Castres Olympique au Montpellier Hérault Rugby. À l’occasion de ce match, un important dispositif de sécurité va être mis en place avec près de 2.000 policiers et gendarmes mobilisés, a annoncé la préfecture de police de Paris.

De gros moyens déployés. À l’occasion de la finale du Top 14, qui oppose Castres à Montpellier au Stade de France, ce vendredi 24 juin à 21 h, un dispositif de sécurisation a été mis en place. Près d'un mois après les débordements qui avaient eu lieu en marge de la finale de la Ligue des Champions, au Stade de France, environ 2.000 policiers et gendarmes vont être mobilisés ce soir.

«À cette occasion, la préfecture de police met en place un dispositif d’ordre public et de lutte contre la délinquance pour assurer la sécurité des personnes aux abords du stade, ainsi que dans les transports en commun. […] 1.950 policiers et gendarmes sont mobilisés dans le cadre de ce dispositif de sécurité, pour garantir l’ordre public et la sécurité autour de cet événement», a fait savoir la préfecture de police de Paris, via un communiqué.

#FinaleTOP14 | Dans le cadre de la finale du Top 14, un dispositif de sécurisation est mis en place à Saint-Denis et aux abords du #StadedeFrance.



La préfecture de police précise que ce dispositif sera effectif dès 16 h autour du Stade de France de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Par ailleurs, «plusieurs équipes patrouilleront dans l’ensemble des gares et des stations de l’agglomération parisienne», indique le communiqué.

Environ 80.000 spectateurs sont attendus lors de la finale

Alors que des grèves de transport sont annoncées, «la vigilance des forces de l’ordre sera portée sur les cheminements des supporters à Saint-Denis».

En raison de ce contexte particulier, des recommandations sont données pour l’ensemble des spectateurs se rendant à ce match de rugby. Notamment «d’anticiper leur arrivée» puisque les portes du stade seront ouvertes dès 17h15.

Afin d’être informé en temps réel de la situation, il est possible de suivre les annonces faites par la préfecture de police via leur compte Twitter.