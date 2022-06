Inflation, guerre en Ukraine, politique monétaire incertaine... Quelle croissance pour la France cette année ?

L’Insee doit dévoiler ce vendredi 24 juin sa prévision de croissance pour l’année 2022 en France. Dans un contexte économique dégradé, l’optimisme n’est pas de mise.

L’indicateur est attendu et sera observé de près par le monde économique, mais aussi par le gouvernement. L’Insee doit dévoiler ce vendredi la prévision de croissance en 2022 pour la France.

Alors que la période devait être faste, sur fond de reprise économique post-Covid, la guerre en Ukraine et ses conséquences sont finalement venues doucher les perspectives les plus ambitieuses. Ainsi, l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) avait indiqué à la fin du mois de mai qu’il s’attendait à une croissance de 2,7 % pour l’Hexagone, alors qu’il l'envisageait à 4,2 % il y a encore six mois.

Des prévisions à la baisse

La Banque de France s’est montrée encore plus pessimiste en début de semaine, en rabaissant sa prévision à 2,3 %, contre une fourchette de 2,8 % à 3,4 % qu’elle estimait à la mi-mars. Elle a justifié cet ajustement par une hausse plus importante des prix de l’énergie et par l’inflation générale qui grève le pouvoir d’achat, ainsi que par le contexte géopolitique et la conjoncture économique internationale, qui ne favorise pas la confiance des acteurs du secteur. Toutefois, tout n’est pas noir, affirmait l’institution, en pointant l’investissement des entreprises et la consommation des ménages résistaient pour le moment à cette crise.

Toujours parmi les autres prévisions déjà avancées, la FMI (mi-avril) et la Commission européenne (mi-mai), estimaient la future croissance française à 2,9 % et 3,1 %.

Reste désormais à savoir à quel niveau l’Insee placera sa propre prévision. Elle avait indiqué qu'elle se trouvait en (faible) récession au premier trimestre, à -0,2 %.

Le gouvernement, lui, dévoilera la sienne vraisemblablement le 6 juillet, au moment de la présentation de son budget rectificatif.