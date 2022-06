L'édito d'Agnès Verdier-Molinié : «législatives : une France ingouvernable ?»

Dans son édito de ce vendredi 24 juin, Agnès Verdier-Molinié, directrice de la fondation IFRAP, s'interroge sur les cent premiers jours du quinquennat d'Emmanuel Macron alors qu'il est confronté à une crise politique sans précédent.

L’impression de temps suspendu est redoutable car les réformes n’attendent pas et que la France est toujours en décrochage par rapport aux pays du Nord de l’Europe. Chaque jour qui passe est un jour perdu et nous ne pouvons pas nous payer ce luxe.

Nous devons sortir de l’hystérisation de la situation et de la culture du drame permanent et voir les choses plus froidement. 19 pays de l’UE sont gouvernés avec des alliances, des coalitions et cela fonctionne très bien ailleurs. Ce n’est pas parce que soi-disant nous n’avons pas la culture du compromis que nous ne pouvons pas y arriver.

Une France ingouvernable sans majorité présidentielle absolue à l'Assemblée ?

C’est incroyable, cela fait des années que l’on dénonce le fait que le Parlement est croupion, que les députés n’ont pas de pouvoir, que nous vivons une hyperprésidence et maintenant que nous nous rendons compte à nouveau que nous sommes dans un régime parlementaire, c’est la catastrophe. En réalité, la culture du compromis existe bel et bien déjà et beaucoup de textes de la précédente législature sont passés avec les votes de députés et de sénateurs d’autres partis…

Après le vote d’un texte à l’Assemblée et au sénat si la procédure d’urgence n’est pas décidée, se réunit une CMP (commission mixte paritaire) pour statuer sur les différentes versions des textes amendés et négocier. Cette CMP est composée de 14 députés et sénateurs (7 de chaque chambre) : 4 de droite, 1 centriste 4 ensemble, 2 nupes, 1 socialiste, 1 communiste et 1 RN. C’est dans cette CMP que se feront les discussions et les ultimes arbitrages.

Une discussion en amont ne serait pas souhaitable ?

Bien sûr ! Et c’est aussi possible à condition que les partis et les groupes parlementaires s’organisent un peu aussi comme au Royaume-Uni et plus généralement les pays disposant d’ « institutions du modèle de Westminster ». Dans ces pays, il y a des cabinets fantômes (shadow Cabinet) qui permettent de nommer pour chaque parti de vrais responsables des politiques publiques et de discuter avec eux des textes aussi par exemple sur la fiscalité, les retraites, la santé…

Ils pourront être déterminés parmi les ténors des commissions permanentes de chaque chambre. On devrait être en train de parler de cette structuration nouvelle et non du délai de 48 heures proposé par le Président de la République, afin de nourrir toute la négociation en amont de la discussion parlementaire elle-même.

Le moment de faire passer des réformes ambitieuses

Les réformes ambitieuses n’ont pas été très nombreuses dans les 5 ans qui viennent de passer mais on a subi aussi des crises certes… Avec la fin du « quoi qu’il en coûte » et la remontée des taux, nous avons en réalité peu de temps pour mettre sur la table les 20 mesures essentielles à faire passer ou à cranter d’ici fin septembre.

Attelons-nous à la tache au lieu de pousser des cris d’orfraies. le temps file, nous devrions déjà disposer du texte sur les retraites, le projet de loi sur le pouvoir d’achat, celui sur la loi de finances rectificative qui la finance etc. Car la lenteur inquiète nécessairement les prêteurs, ce qui jouera sur le coût de notre dette.