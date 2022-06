Législatives 2022 : la Nupes veut déposer une proposition de loi commune sur le pouvoir d'achat

L’alliance de gauche Nupes à l'Assemblée prévoit de déposer rapidement une proposition de loi sur le pouvoir d'achat.

La Nupes ne veut pas perdre de temps et a prévu d’occuper le terrain le plus rapidement possible à l’Assemblée nationale en déposant une proposition de loi concernant le pouvoir d’achat. Le sujet a été abordé à la fois par des représentants LFI et par ceux du PS.

Elle devrait comprendre «cinq ou six» mesures fortes, dont notamment «le Smic à 1.500 euros», a ainsi annoncé ce vendredi la députée Nupes-PS Valérie Rabault, sur France 2. Cela obligera l’exécutif à se positionner, a-t-elle estimé. Il s'agit de «dire au gouvernement "on ne peut pas continuer ce blocage, voici ce que nous vous proposons, qu'est-ce que vous en pensez?"», a ajouté la députée du Tarn-et-Garonne, réélue dimanche.

De son côté, son acolyte de LFI, Manuel Bompard, a précisé sur le service public qu’en plus de l’augmentation du Smic, la proposition de loi comprendra également un point sur «le blocage des prix sur les produits de première nécessité, l’énergie, le carburant». Deux mesures qui faisaient parti du programme de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle.

Le pouvoir d'achat au centre de nombreuses propositions

Les responsables de la Nupes ont indiqué au Figaro que la proposition de loi se ferait de façon commune, afin de devenir «force de proposition» face au gouvernement et au président de la République. Emmanuel Macron a demandé mercredi aux partis d'opposition de «dire en toute transparence jusqu'où ils sont prêts à aller» pour «bâtir des compromis» : «entrer dans une coalition de gouvernement et d'action (ou) s'engager à voter simplement certains textes, notre budget».

Le gouvernement prépare d’ailleurs lui aussi un texte pour le pouvoir d’achat, qui doit être présenté en Conseil des ministres le 6 juillet prochain. Des mesures comme le chèque alimentaire, l’extension du bouclier tarifaire ou la revalorisation des retraites et des minima sociaux pourraient en faire partie. Les Républicains et les députés Rassemblement national entendent eux aussi faire des propositions sur le thème.