Des policiers visés par des tirs de pistolets mitrailleurs à Rennes

Vendredi 24 juin, deux civils et trois policiers cyclistes ont été visés par des tirs de pistolet automatique à Rennes. Le tireur ainsi que le conducteur du scooter sur lequel ils ont pris la fuite, sont toujours recherchés.

C’est dans le quartier de Maurepas à Rennes, que les faits se sont déroulés. Vendredi 24 juin, en fin d’après-midi des tirs et une rafale de pistolet automatique ont retenti, selon des informations CNEWS. Deux civils ainsi que trois policiers ont été pris pour cible par le passager d’un scooter qui par pris la fuite. Par chance, aucune victime n’est à déplorer.

Deux individus encore en fuite

Le tireur tout comme le conducteur du deux-roues en activement recherchés. La Direction Territoriale de la Police Judiciaire (DTPJ) a ouvert une enquête pour «tentative de meurtre» et «tentative de meurtre sur personnes dépositaires de l’ordre public».

Alors qu’une patrouille à VTT étaient en train d’effectuer le contrôle d’identité d’un toxicomane, les policiers ont entendu une rafale de détonations. Selon le récit des policiers, ils ont vu des enfants courir et ont donc pensé à des jets de pétards.

Continuant le contrôle d’identité, un scooter a surgi, avec à bord, deux individus casqués. Le passager était armé d’un pistolet mitrailleur Mini Uzi, tenu dans la main droite.

L’homme a alors mis en joue deux individus qui étaient sur la pelouse, entre la tour 4 et la tour 6 allée de Brno et avant de tirer plusieurs coups vers eux sans les toucher. Les victimes ont ensuite pris la fuite et le scooter a suivi, avant de s’arrêter quand il a vu les policiers à VTT.

Selon un des agents, l'individu a alors pointé son arme vers eux. Un des policiers a crié «Couchez -vous». L'individu a tiré en mode rafale avant de prendre la fuite avec son complice en scooter.