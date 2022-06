«Le Bal des Restos» : le festival des Restos du Cœur lancé ce samedi

Destiné à attirer de nouveaux bénévoles et de nouveaux bénéficiaires, le premier festival mis en place par les Restos du Cœur se tient ce samedi 25 juin. Un événement marqué par des bals animés par des DJ et des opérations portes ouvertes dans tous les locaux de l’association implantés en France.

«On vous file un rencard pour une journée d'échanges et de partage». Voici le message partagé sur les réseaux sociaux par les Restos du Coeur afin de lancer l’événement, qui veut s’installer dans le paysage culturel français. Le slogan, qui n’est autre qu’une paraphrase des paroles chantées par Coluche dans la chanson des Enfoirés, rend hommage à son illustre créateur, fer de lance de l’association dès sa création en 1985 grâce à sa côte de popularité.

Pour la première édition de cet évènement intitulé «Le Bal des Restos», l’association ouvrira ses portes au public en permettant à tous les visiteurs d’accéder à une centaine de lieux gérés par les Restos du Cœur, comme des lieux de distribution alimentaire ou des centres d’hébergement pour sans-abri.

Avec ce festival, l’objectif pour l’association est de toucher de nouveaux bénéficiaires potentiels, mais aussi de recruter de nouveaux bénévoles, en montrant une facette plus positive de leur travail au quotidien. «On a l'image terrible de files d'attente interminables devant les lieux de distribution mais on veut montrer que les Restos, ce sont aussi des lieux où on peut échanger et sourire», a détaillé Patrice Douret, le président de l’association.

Des places à 12 euros pour financer l’action de l’association

Le tarif pour une place dans ce festival est de 12 euros pour un adulte et les recettes serviront à financer les actions entreprises par les Restos du Cœur. A noter que l’entrée sera gratuite pour tout bénéficiaire de l’association. Dans la soirée de samedi, une vingtaine de bals animés par des DJ comme Agoria ou Étienne de Crécy seront prévus.

En raison de l’annulation du concert des Enfoirés en janvier dernier en raison de la pandémie de Covid-19, les Restos du Cœur ont perdu près de 4 millions d’euros puisque l’association a dû rembourser les billets d’entrée achetés par le public pour le spectacle.

Au total, l’association emploie 70.000 bénévoles permanents et 23.000 occasionnels, distribuant 142 millions de repas par an et venant en aide à 1,2 millions de personnes chaque année, selon les chiffres communiqués par les Restos du Cœur.