Aisne : le corps d'une enfant découvert, sa mère suspectée d'homicide

Une enfant d'une dizaine d'années a été retrouvée morte ce dimanche à son domicile à Soissons (Aisne). Sa mère, transportée à l'hôpital après une tentative de suicide, est suspectée d'homicide.

Une macabre découverte. Ce dimanche, le corps d'une enfant d'une dizaine d'années a été retrouvé à son domicile à Soissons (Aisne).

La mère, âgée «d'une quarantaine d'années» a elle-même appelé les secours dimanche matin, «disant qu'elle voulait se suicider parce qu'elle avait a priori tué son enfant», a expliqué à l'AFP le procureur de la République de Soissons, Julien Morino-Ros.

Appelés à 8h35, les sapeurs-pompiers ont découvert l'enfant dans sa chambre et rapidement «compris qu'il n'y avait plus rien à faire» pour la ranimer. «C'est le médecin du Smur qui a déclaré le décès», a indiqué à l'AFP une porte-parole des pompiers de l'Aisne.

Une mort datant de «plusieurs jours»

La mort de la petite fille, âgée d'environ «10 ou 11 ans», «remonterait à plusieurs jours, mais on ne sait pas exactement quand à ce stade», a poursuivi le procureur. «Une autopsie et des examens sanguins» doivent permettre de déterminer les causes du décès.

La mère «se trouve toujours à l'hôpital et n'a pas encore pu être entendue». Son pronostic vital n'est pas engagé mais «son état psychiatrique reste à évaluer», a indiqué Julien Morino-Ros, précisant qu'elle n'avait à ce stade «pas donné d'explications sur le pourquoi» de son geste.

La police judiciaire a été saisie. A ce stade, l'enquête de voisinage «n'a pas permis d'apporter d'éléments particuliers», a-t-il ajouté.

La justice ne dispose pas non plus «d'éléments sur la paternité de l'enfant, mais il n'y avait pas de père présent au domicile».