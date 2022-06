Inflation : la hausse des loyers plafonnée pendant un an ?

Face à l'inflation, le gouvernement propose de plafonner la hausse des loyers pendant un an. La mesure pourrait être inscrite dans le projet de loi de finances rectificative.

Après avoir instauré un bouclier tarifaire pour contrer l'explosion des prix de l'énergie, le gouvernement envisage désormais un «bouclier loyer». Il est question de plafonner la hausse des loyers à 3,5% maximum pendant un an, afin de limiter l'impact de l'inflation sur les locataires.

Le Conseil national de l'habitat (CNH), qui regroupe les acteurs du logement, doit rendre son avis sur la question, ce lundi 27 juin à 14h30. S'il est validé, le dispositif est censé être inscrit dans le projet de loi de finances rectificative, à voter cet été par le Parlement.

A en croire des sources ministérielles, le gouvernement voit en ce bouclier loyer «une solution équilibrée», prenant en compte les contraintes des propriétaires, comme celles des locataires.

Concrètement, si cette mesure s'applique, les loyers ne pourront pas augmenter de plus de 3,5% pendant un an. Ce, alors même que l'indice de référence en la matière pourrait atteindre environ 5,5% d'ici la fin de l'année et être plus élevé encore au cours du premier semestre 2023.

Evoquant une «mesure positive», le ministère de l'Economie souligne qu'un tel dispositif «n'existe pas chez nos voisins». Bercy avance même que dans le cadre de cet outil, «une partie importante des propriétaires» n'ira pas jusqu'au plafond, optant pour une hausse de loyer inférieure à 3,5%.

Une «fausse bonne idée»

En parallèle, l'exécutif a l'intention de revaloriser les APL de 3,5%, à partir du 1er juillet. Une mesure qui, selon les mêmes sources ministérielles, induirait une dépense supplémentaire de 168 millions d'euros pour l'Etat.

Ces différentes annonces interviennent alors qu'une rencontre est prévue cette semaine entre la ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Amélie de Montchalin, et les associations de locataires. Ces dernières demandent le gel pur et simple des loyers mais la Première ministre, Elisabeth Borne, s'y est déjà opposée, évoquant «une fausse bonne idée».

En guise de réponse, le gouvernement insiste sur le fait que les propriétaires sont eux-aussi touchés par l'inflation. L'exécutif souligne notamment les charges d'entretien en augmentation et le coût des travaux de rénovation énergétique. Aussi, Bercy insiste : le gel des loyers «gripperait toute l'offre de logement».