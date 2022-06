Paris : une jeune fille de 16 ans portée disparue entre les Halles et le 19e arrondissement

Une jeune fille de 16 ans, Lilou, est activement recherchée, depuis qu'elle a fugué à Paris, le 20 juin dernier. Selon ses parents qui ont diffusé son portrait, elle pourrait se trouver dans le quartier des Halles (1er) et serait hébergée dans le 19e.

Sa famille est très inquiète. Lilou, 16 ans, a récemment fugué de son foyer pour rejoindre Paris, où elle serait «cachée» et «hébergée» par un certain Aziz, qualifié par le père de cette dernière de «toxicomane» et «dealer». Des avis de recherche ont été diffusés sur les réseaux sociaux ces derniers jours.

Brune aux yeux clairs, hébergée dans le 19e

Elle «traîne avec Aziz, toxico, dealer et majeur, qui l'héberge, la cache et la fait bosser», écrit le père de Lilou sur Facebook, dans une publication dans laquelle il explique que cet homme de 23 ou 24 ans est un «personnage célèbre aux Halles, dans le quartier du Centre Pompidou et réside dans le 19e».

Il accompagne son texte de plusieurs photos et de la description physique de sa fille. Menue et fluette, Lilou mesure 1,68 m et pèse 54 kg. Elle est brune aux yeux clairs, et porte les cheveux courts avec une frange. «Si vous la voyez, faites le 17. Normalement ils sont au courant», a également ajouté son père.

Depuis le début du mois de juin déjà, un groupe d'amis se mobilisent pour retrouver Edwige Redouane, une jeune femme de 29 ans disparue à Paris depuis le 4 juin. Sans nouvelles depuis, ils continuent leurs recherches.

«Nous n’avons pas de nouvelles d’Edwige, nous continuons les recherches. Merci à tous pour vos soutiens qui ne sont pas de trop avec le temps qui passe», écrivait encore Clémence, l'une de ses amies, cette semaine.