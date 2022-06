Bas-Rhin : un appel à témoins lancé pour tenter d'identifier une femme retrouvée morte

La police nationale a lancé ce lundi 27 juin un appel à témoins pour identifier une femme retrouvée morte à Illkirch-Graffenstaden, dans le Bas-Rhin.

Via son compte twitter, la police nationale du Bas-Rhin a partagé un appel à témoins dans le but d'identifier le corps d'une femme découverte morte jeudi 23 juin dans la carrière du Fort Uhrich, à Illkirch-Graffenstaden.

La victime a été repêchée peu après 16h mais aucune pièce d'identité n'a été découverte sur son corps. La femme, de corpulence normale, a été retrouvée vêtue d'un short noir et d'un tee-shirt bleu. Brune, les cheveux longs et légèrement grisonnants, elle semble avoir entre 40 et 60 ans.

Appel à témoins





Les enquêteurs du Groupe d'Appui Judiciaire ont besoin de votre aide pour identifier une victime.





Merci par avance pour vos #RT @illgraff @Strasbourg @Gendarmerie_067 #Illkirch pic.twitter.com/Ib16RJZy8F — Police Nationale 67 (@PoliceNat67) June 27, 2022

Un appel à témoins important

Non loin du lieu de découverte du corps, un vélo a été retrouvé. Il pourrait s'agir de celui de la victime. Il s'agit d'un vélo classique de couleur marron et de marque B-Twin.

Les forces de police demandent à toute personne pouvant apporter des informations susceptibles d'aider à l'identification de la victime d'appeler le 03.90.23.16.70.