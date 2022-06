Covid-19 : face à la hausse des contaminations, quelles mesures pourraient être prises ?

Les contaminations au Covid-19 sont en constante augmentation depuis le début du mois de juin. Le gouvernement pourrait ainsi réagir en mettant en place de nouvelles mesures de protection.

Son spectre continue de hanter le pays. Les cas de Covid-19 sont en hausse depuis le début du mois de juin, avec la barre des 50.000 dépassée chaque jour et celle des 70.000 atteinte ces derniers temps. Un chiffre qui reste cependant bien inférieur à ceux de l’hiver, où il s’élevait à 350.000 fin janvier ou encore 140.000 en mars.

Cependant, malgré les propos de la ministre de la Santé en sursis, Brigitte Bourguignon, qui indiquait en fin de semaine dernière que «les mesures actuelles suffisent s’y chacun s’y met» et qu’il n’y avait pas de raisons de «revenir à des mesures plus contraignantes pour l’instant», un avant-projet de loi repéré par Atlantico et à l’authenticité confirmée par le ministère prévoit un retour de certaines restrictions.

Un pass aux frontières

Ainsi, la mise en place d’un pass aux frontières, pour entrer en France (métropolitaine et DOM-TOM), est envisagée. Il s’agirait, pour les personnes de plus de 12 ans, de présenter un test négatif, un justificatif de vaccination ou un certificat de rétablissement. Les personnes travaillant dans les transports concernés (aéroport, notamment) pourraient aussi devoir s'y plier.

L’avant-projet de loi évoque également un prolongement, jusqu’au 31 mars 2023, des fichiers informatiques permettant de recenser les tests de dépistage et le Contact Covid, pour les personnes malades et les cas contacts. De même, un «comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires» est envisagé. Il s’agira d’une instance devant produire des recommandations en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Le texte doit être présenté au Conseil d’Etat sous peu, avant d’être étudié en Conseil des ministres.

Le retour du masque pas encore envisagé

Par ailleurs, le gouvernement a indiqué via sa porte-parole, Olivia Grégoire, qu’il n’était pas question, actuellement, de prolonger l’état d’urgence sanitaire après le 31 juillet et de remettre en place le pass vaccinal.

Toutefois, certains médecins, dont Alain Fischer, président du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale du gouvernement, ont appuyé le fait qu’une deuxième dose de rappel doit être administrée aux plus de 60 ans. Il s’est aussi prononcé pour le retour du port du masque dans les transports collectifs. Une mesure que n’a pas encore imaginée le gouvernement.