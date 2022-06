Chèque alimentaire : qui sont les 9 millions de Français qui pourront en bénéficier ?

Le président de la République Emmanuel Macron avait promis, avant sa réélection, la distribution d’un chèque alimentaire dans le courant de l’année pour permettre aux Français de faire leurs courses. Mais qui pourra en bénéficier ?

Le gouvernement avait annoncé il y a plusieurs semaines la mise en place d’un «chèque alimentation», pour aider les Français, notamment les plus modestes, à s’acheter des produits alimentaires, malgré l’inflation. Selon le journal Les Echos, 9 millions de Français devraient en bénéficier. Cette aide devrait être instaurée par décret, et ne fera donc pas partie du projet de loi sur le pouvoir d’achat qui sera voté cet été.

Seraient concernés les foyers allocataires du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation adulte handicapé (AAH), du minimum vieillesse et de l’aide personnalisée au logement (APL). Chaque foyer recevra 100 euros de chèque alimentaire, plus 50 euros par enfant à charge.

Ce coup de pouce devrait coûter environ un milliard d’euros à l’Etat, et devrait être versé à la rentrée, directement sur les comptes en banque des personnes concernées.

Pendant la pandémie de Covid-19, l’Etat avait mis en place des dispositifs similaires, en distribuant 150 euros aux bénéficiaires du RSA, plus 100 euros par enfant à charge. Entre mars et avril, le gouvernement avait également envoyé des chèques énergie à six millions de Français pour amortir la hausse des prix du carburant, du gaz et de l’électricité.