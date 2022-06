Crise aux urgences : les propositions de la mission flash attendues aujourd'hui

Ce mardi 28 juin marque la fin de la mission flash, décidée fin mai par Emmanuel Macron, pour identifier les problèmes et les solutions à apporter à l’hôpital, concernant les soins urgents et non programmés.

Un mois après l’annonce, place aux enseignements. Alors qu’Emmanuel Macron avait décidé le 31 mai dernier la mise en place d’une mission flash, pour améliorer l’accès aux soins urgents et non programmés, ce 28 juin avait été décidé comme le jour où les propositions doivent être dévoilées.

Le pilotage de la mission avait été confié à François Braun, président de Samu-Urgences de France. Entouré d’une équipe de médecins et professeurs, ainsi que d’un directeur d’ARS, il devait «identifier, en ville et à l’hôpital, des solutions pragmatiques, rapidement applicables au sein des territoires, afin de maintenir, par l’élan collectif de tous les professionnels de santé, la continuité de l’accès aux soins urgents dans les mois qui viennent».

Situation critique dans les urgences

Il faut dire que le secteur se trouve dans une situation particulièrement critique, amplifiée par l’arrivée de l’été. En effet, au moins 120 services d’urgence seront contraints de limiter leur activité durant les deux mois de vacances scolaires, en raison des problèmes d’effectifs. Dans les maternités, des services de gynécologies pourraient eux aussi fermer, faute de soignants suffisants.

Bien que le gouvernement, via la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon, qui va bientôt quitter son poste après sa défaite aux législatives, a tenté de réagir en annonçant des mesures comme les heures supplémentaires payées double, les élèves infirmiers employables immédiatement après leur formation initiale, sans attendre la remise de leur diplôme, ou la reprise de service des soignants retraités, la situation à court, moyen et long terme est extrêmement délicate.

Ainsi, la mission flash doit donc trouver des solutions pour améliorer la situation. Les contraintes (travail de nuit, le week-end), le manque de reconnaissance après la longue et dure période de Covid-19, les lourdeurs administratives, la place de plus en plus importante de l’intérim dans les services sont autant de sujet qui seront certainement abordés. En attendant que des solutions plus pérennes soient prises pour trouver un bon fonctionnement des urgences, alors que de plus en plus de personnes s’y rendent, parfois sans raison valable.