Incendies dans les Pyrénées-Orientales : près de 1.000 hectares brûlés

Les pompiers des Pyrénées-Orientales luttaient ce mardi 28 juin contre plusieurs incendies, dont un particulièrement «violent », qui s’est déclaré sur la commune d'Opoul-Perillos. Près de 1.000 hectares de végétation ont été brûlés.

Un important incendie était en cours depuis la mi-journée dans les Pyrénées-Orientales. Parti de la commune d'Opoul-Perillos, le feu s’est déplacé vers Salses-le-Château. A 22h, l’incendie avait détruit 960 hectares de végétation.

Quelque 200 pompiers des Pyrénées-Orientales, et une centaines d'autres venus en renfort des départements voisins, étaient toujours mobilisés dans la soirée. «Le feu continue de progresser et la situation n'est pas maîtrisée», ont indiqué dans la soirée à l'AFP les soldats du feu.

Aucun blessé n’est à déplorer mais face à la virulence de l’incendie, 300 personnes ont été évacuées à Salses-le-Château, dont 81 vacanciers d’un camping, qui ont été accueillis dans une salle polyvalente. En outre, la préfecture indique qu’une ligne électrique a été coupée à Opoul-Périllos et 600 foyers ont des problèmes d'électricité.

8 départs de feu sur la journée

Selon la préfecture des Pyrénées-Orientales, au total «ce ne sont pas moins de 8 départs de feu qui ont été enregistrés dans la journée, dont 3 ont nécessité de déclencher les moyens aériens».

A Rivesaltes, une dizaine de kilomètres plus au sud, un autre incendie, de moindre ampleur, a tout de même nécessité l'intervention de 90 pompiers et plus d'une centaine de personnes ont dû être évacuées. A Saint-Féliu d'Avall, à l'ouest de Perpignan, un autre incendie s'est déclaré en bordure de la RN 116. Et à Cases-de-Pènes, à l'ouest de Rivesaltes, 10 hectares de végétation ont brûlé. «La situation est presque maîtrisée» sur ces trois derniers incendies, ont indiqué les pompiers

Sur Twitter, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a fait part de son soutien personnes mobilisées.