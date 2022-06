Refus de Louis Boyard de serrer la main de Philippe Ballard : le député RN réagit au geste du député Nupes

A l’occasion du vote pour la présidence de l’Assemblée Nationale ce mardi 28 juin, le député Nupes initialement adhérent au sein de La France Insoumise Louis Boyard a refusé de serrer la main de son homologue du Rassemblement National Philippe Ballard qui a réagi ce mercredi sur CNEWS.

Des étincelles dès la première séance. Présent ce mardi à l’Assemblée Nationale afin de voter pour sa présidence, le député Nupes Louis Boyard a refusé de saluer Philippe Ballard, le député RN de l’Oise. L’élu de gauche occupait le rôle de secrétaire du bureau de l’Assemblée nationale en raison de son jeune âge conformément à la tradition en place au Palais Bourbon.

Une attitude fortement critiquée dans le camp nationaliste, à commencer par la première victime de ce geste. «Sur le moment, je n’ai pas compris. Je suis monté voter à la tribune, en votant je lui dis «c’est bien l’urne est pleine» et puis je lui tends la main et là, en fait, rien. Je pense que c’était un geste tout à fait assumé, un geste de défiance, un geste d’impolitesse, d’intolérance, de manque de respect… Pour les futurs débats qui vont avoir lieu, je pense que ça laisse présager des moments extrêmement tendus quand on a des députés LFI qui se comportent de cette façon», a regretté le député RN de l’Oise sur CNEWS.

«Il incarne l’esprit anti-républicain de la Nupes»

Les protestations à l’encontre du député Nupes ont fusé dans le camp nationaliste.

L’ancien dealeur Louis #Boyard, reconverti en Député par la #NUPES, refuse de serrer la main de notre collègue @BallardPhilippe. Pour certains, le respect et les usages républicains semblent bien lointains... #DirectAN pic.twitter.com/sAg61EiKzd — Hélène Laporte (@HeleneLaporteRN) June 28, 2022

La députée RN de la seconde circonscription du Lot-et-Garonne Hélène Laporte a qualifié Louis Boyard d’«ancien dealer» sur Twitter, assurant que «pour certains, le respect et les usages républicains semblent bien lointains...».

En refusant de serrer la main aux députés #RN venant voter pour la présidence de l’Assemblée, Louis Boyard incarne totalement l’esprit anti-républicain de la NUPES dès l’ouverture de cette #XVIe législature. — Tanguy David (@tanguy_france) June 28, 2022

Ancien sympathisant de Reconquête, Tanguy David a également critiqué l’attitude de Louis Boyard sur les réseaux sociaux en affirmant que ce dernier «incarne totalement l’esprit anti-républicain de la NUPES».

Pour rappel, Louis Boyard occupait le poste de président du syndicat étudiant UNL (Union nationale des lycéens) en 2018 avant son entrée en politique. En 2019, il avait été blessé au pied par un tir de LBD lors du mouvement des gilets jaunes.