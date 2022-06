Bruno Le Maire : «La difficulté de la France se porte sur les finances publiques, pas sur le reste»

Invité ce mercredi 29 juin dans la Matinale de CNEWS, le ministre de l'Économie et des finances Bruno Le Maire a commenté les chiffres de la croissance communiqués par le gouvernement mardi. Initialement estimée à 4% par l’exécutif fin 2021, la croissance 2022 devrait être moindre avec une prévision de 2,5% pour cette année.

Un bilan positif en 2022 pour la croissance française malgré la conjoncture. Le ministre de l’Économie et des finances Bruno Le Maire s’est félicité des prévisions de croissance de la France pour cette année malgré des estimations initiales autour de 4% et un chiffre final de 2,5%. Ce mardi, le gouvernement avait communiqué ce dernier chiffre via le cadrage macroéconomique du projet de budget rectifié pour 2022.

En raison de l’impact mondial de la résurgence de Covid-19 et de la guerre en Ukraine, les prévisions de croissance établies en France pour 2022 ont été revues à la baisse mais elles demeurent meilleures que la majorité des pays européens.

«Je pense que la croissance française est solide. On l’a fixé à 2,5% pour 2022. C’est moins que prévu mais comme tous les autres pays occidentaux et européens, nous avons le choc inflationniste, nous avons la fermeture de la Chine et nous avons la déstabilisation américaine qui pèsent sur la croissance. Mais la croissance française résiste, c’est un des chiffres de la croissance les plus élevés de la zone euro. C’est le résultat de tout le travail de fond que nous avons fait depuis 5 ans : attractivité du pays, baisse de la fiscalité pour les entreprises, formation et qualification des salariés…», a analysé l’ex-ministre de l’Agriculture sur CNEWS.

Le ministre de l'Économie et des finances a pointé du doigt le financement public afin d’expliquer une autre partie de cette baisse des prévisions faites fin 2021. «Notre difficulté, elle est sur les finances publiques, elle n’est pas sur la situation économique qui est solide. L’investissement des entreprises se porte bien et surtout l’emploi se porte très bien donc tout ça montre que le tableau est plus contrasté que vous pouvez le dire», a conclu Bruno Le Maire sur cette thématique.