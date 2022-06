Ile-de-France : une grève surprise frappe les lignes L et J ainsi que le RER A

La SNCF prévoit un trafic très perturbé ce mercredi soir pour les usagers des lignes L et J de Transilien, ainsi que sur la branche Cergy-Poissy du RER A.

Les cheminots ont annoncé ce mercredi une grève «inopinée». Ces derniers dénoncent une organisation de la SNCF en Ile-de-France qui pèse sur le quotidien des salariés.

De ce fait, le trafic sera très perturbé sur les lignes L et J du Transilien, mais aussi sur la branche Cergy-Poissy du RER A.

Sur Twitter, le compte de ce RER a précisé que le trafic était «interrompu entre Cergy - Le Haut et Poissy et Nanterre-Préfecture» et «perturbé sur le reste de la ligne, raison d’un mouvement social inopiné jusqu’à 22 h».

Le trafic est interrompu entre Cergy–Le Haut • Poissy et Nanterre–Préfecture et perturbé sur le reste de la ligne, en raison d'un mouvement social local inopiné, jusqu'à 22:00, et jusqu'à fin de service en raison de travaux. #RERA — RER A (@RER_A) June 29, 2022

Dans leur communiqué, les cheminots ont dénoncé «l’impact intensif sur le réseau», ainsi que des «sous-effectifs».

Selon les agents, «les pouvoirs publics et l’entreprise SNCF mènent sur la région une politique de grands travaux sur les infrastructures en prévision des JO de 2024. Rien de plus normal à cela. Excepté que cette politique se mène jusqu’à présent sur le dos des agents de conduite et des cheminots de terrain».

A titre d’exemple, ces raisons avaient déjà poussé les agents à faire grève le 24 juin dernier, lors de la finale de Top 14.