La Réunion : deux personnes happées par une forte foule

A La Réunion, la puissante houle a fait deux victimes ce mercredi, dans le sud-ouest de l'île, alors qu'une vigilance vagues-submersion a été décrétée par la préfecture.

La Réunion endeuillée. Ce mercredi, une femme de 72 ans accompagnée de son fils de 47 ans ont été emportés par une vague, au gouffre de l'Etang-Salé, situé au sud-ouest de l'île.

La mère est décédée sur le coup et son fils grièvement blessé est en état d'urgence absolue, selon les services de secours.

«Les deux victimes ont été happées par les vagues (...) après avoir franchi un périmètre interdit par arrêté municipal», a indiqué la préfecture dans un communiqué.

Les autorités ont recommandé aux Réunionnais de faire preuve de prudence, de ne pas s'approcher du bord de l'eau et de ne pas risquer leur vie en prenant des photos ou des vidéos des immenses vagues.

#LaReunion



La houle de Sud-Sud-Ouest atteint actuellement son pic, à savoir 6 mètres en moyenne entre la Pointe des Aigrettes et la Pointe de la Table en passant par Saint-Pierre, 3 zones qui sont en #Vigilance renforcée.



https://t.co/3jJg8OYsLC https://t.co/atz29s48iy — Météo-France (@meteofrance) June 29, 2022

Plusieurs communes du littoral sud et sud-ouest de l'île ont interdit la circulation automobile en bord de mer et les activités nautiques à cause de cet épisode de forte houle, habituel en période d'hiver austral.

Plusieurs habitations en bord de mer à Saint-Louis, une commune située au sud de l'île, ont subi d'importants dommages et plusieurs habitants ont été évacués par les forces de l'ordre.

Deux centres d'hébergement d'urgence ont été activés à Saint-Pierre et Saint-Louis.

Les vagues de 6 mètres en moyenne avec des pics à plus de 12 mètres ont également provoqué des dégâts importants sur les axes routiers du littoral ouest et sud.