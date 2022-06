71 % des Français sont favorables au retour du port du masque dans les transports

Face à la reprise de l’épidémie de covid, 71 % des Français sont plutôt favorables au retour du port du masque obligatoire dans les transports, selon un sondage.

L’épidémie de covid-19 repart en France, à l’approche des vacances d’été, si bien que la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, a recommandé aux Français de porter à nouveau le masque dans les transports. D'ailleurs, 71 % de la population seraient favorables au port obligatoire, selon un sondage Ifop pour le JDD. Plus précisément, 33 % y sont tout à fait favorables, 38 % plutôt favorables, et à l’inverse 12 % y sont plutôt opposés et 17 % pas du tout favorables.

Les jeunes sont les plus opposés au retour du port du masque dans les transports : chez les 18-24 ans, 57 % sont contre, alors qu’ils ne sont que 30 % à ne pas souhaiter ce retour chez les 35-49 ans, 24% chez les 50-64 ans et la proportion tombe à 15 % pour les plus de 65 ans, qui sont les plus vulnérables face au Covid-19.

«Si 74 % des habitants de l’agglomération parisienne, là où les transports sont massivement déployés, s’expriment favorablement pour le port du masque obligatoire, 69 % des ruraux l’affirment également», précise l’Ifop, qui souligne l’écart plutôt faible entre les habitants des villes et les autres.

Pic épidémique au mois de juillet

Les sondés les moins favorables au retour du port du masque dans les transports sont les proches du Rassemblement national (40 % y sont opposés), du parti d’extrême droite Reconquête (34 % d’opposition) et de la France insoumise (36 %), tandis que les électeurs de la majorité sont très largement pour un retour du masque (83 %).

Face à ce début de septième vague épidémique, la Première ministre Elisabeth Borne a demandé aux préfets et aux autorités sanitaires d’encourager le port du masque dans les lieux clos, même s’il ne s’agit pour l’heure que de recommandations. L'obligation du port du masque dans les transports avait été levée le 16 mai dernier.

Selon le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy, invité sur RTL, le pic que cette nouvelle vague est attendu fin juillet. Elle ne gâchera pas les grandes vacances, selon le professeur, grâce à la vaccination qui doit cependant être renforcée chez les plus âgés et les plus fragiles.