Casques, chaudières, annonces immobilières, tickets resto… Tout ce qui change au 1er juillet

Plusieurs changements dans la vie quotidienne des Français sont à enregistrer à partir du vendredi 1er juillet 2022. Voici les principaux.

Casques de deux-roues : une nouvelle norme impliquant un changement prochain

Les conducteurs de deux-roues vont voir la norme ECE 22.05 de leurs casques être remplacée par la ECE 22.06. Dans les faits, cela signifie que l’objet de protection devra répondre à des tests garantissant une meilleure résistance aux chocs et aux projections. Rien ne change en revanche pour les étiquettes, les bandes réfléchissantes ou la fermeture de la jugulaire.

Cependant, cette modification va obliger les conducteurs à changer d’équipement, dans un délai de deux ans. Les casques de l’ancienne norme ne seront de toute façon plus fabriqués et disparaîtront des rayons le 1er juillet 2024.

Pour rappel, conduire avec un casque non-homologué est puni d’un retrait de trois points sur le permis de conduire et d’une amende de 135 euros.

Les chaudières et chauffages trop polluants interdits

A compter du 1er juillet, l’installation dans un bâtiment (d’habitation ou professionnel) d’un équipement pour le chauffage ou pour produire de l’eau chaude dont les émissions de gaz à effet de serre dépassent 300gCO2eq/KWh PCI sera interdite. Pour faire plus simple, ce plafond signifie que les équipements, comme les chaudières, fonctionnant au fioul ou au charbon ne pourront plus être installés.

Les propriétaires déjà équipés ne seront cependant pas obligés d’en changer. Ils auront aussi le droit de les réparer en cas de nécessité. Des aides financières leur sont néanmoins proposées pour remplacer leur système par un nouveau, utilisant des énergies renouvelables.

Des annonces immobilières plus complètes

L’encadrement des annonces immobilières diffusées par les particuliers va être renforcé. Comme pour celles publiées par des bailleurs professionnels, le montant du loyer mensuel, les charges (et le moyen par lequel il faut les régler), le montant du dépôt de garantie et le fait que le logement soit meublé ou non devront être indiqués.

Il faudra aussi que l’annonce mentionne si l’encadrement des loyers est actif dans la zone où se situe le logement.

Le plafond des tickets restaurants redescend à 19 euros

Après deux ans où il était possible de payer jusqu’à 38 euros par jour avec les tickets restaurants (pour soutenir les restaurateurs touchés par les restrictions anti-Covid), la mesure ne sera pas prolongée après ce 30 juin. Le plafond va donc redescendre à 19 euros.

Il ne sera plus possible, non plus, de les utiliser durant le week-end ou un jour férié.

Trois nouvelles substances interdites pour les enfants

D'ici au 5 juillet trois nouvelles substances parfumantes seront prohibées dans les jeux et jouets pour enfant. Il s’agit de l’atranol, du chloroatranol (des extraits de mousse de chêne) et de l’héptine carbonate de méthyle (molécule de synthèse à l’odeur de violette). Elles rejoignant la liste de 55 substances parfumantes déjà interdites.

Selon le site service-public, celles-ci se retrouvent le plus souvent dans des «jeux de table olfactifs», des fabrication de savons, du maquillage ou des «jouets gustatifs», servant à des préparations culinaires ou de friandises.