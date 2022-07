Grève : Paris, Marseille, Rennes... Des mouvements dans plusieurs aéroports à partir d'aujourd'hui

Paris, Rennes, Bordeaux, Marseille... Des mouvements de grève sont annoncés dans plusieurs aéroports de France ce vendredi. Ils pourraient se prolonger jusqu'à la fin du week-end.

Week-end compliqué en prévision pour les voyageurs français, alors que plusieurs aéroports du pays sont touchés par des mouvement de grève.

À Roissy (Paris-Charles-de-Gaulle), premier aéroport de l'Hexagone, les pompiers ont cessé le travail depuis ce jeudi pour réclamer une hausse des salaires. En conséquence, environ 10 % des vols sont annulés ce vendredi au départ et à l'arrivée de l'aéroport.

Tout comme jeudi, Air France a dit avoir annulé plus de 10 % de ses vols court et moyen-courriers vendredi à Roissy, et maintenu son programme long-courrier.

Salaires, conditions de travail...

Les salariés des plates-formes aéroportuaires parisiennes sont par ailleurs appelés par une intersyndicale à rejoindre une grève multisectorielle, comprenant le Groupe ADP et ses sous-traitants, dans le prolongement de celle du 9 juin. Si les négociations avec la direction n'aboutissent pas à une augmentation générale d’au moins 6 %, la grève pourrait se poursuivre jusqu'à dimanche.

Ce mouvement social, avec des rassemblements prévus devant les terminaux 2E de Roissy et 4 d'Orly vendredi, risque de ralentir les flux de passagers, à l'approche des installations ainsi qu'aux postes d'inspection filtrage. Le tri des bagages pourrait également être affecté.

La région parisienne n'est pas la seule touchée. A l’aéroport Marseille-Provence, les syndicats ont aussi appelé à faire grève du vendredi au lundi. Ils réclament une hausse de salaires, le versement de primes d'intéressement et des mesures pour faire face au redémarrage de l'activité post crise sanitaire qui a alourdi les charges de travail. «Il ne devrait pas avoir d'impact» sur les vols, assure la direction de l'aéroport Marseille-Provence ce jeudi 30 juin.

Ce vendredi, un mouvement des agents de piste de la société Aviapartner va également perturber l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Quant à celui de Rennes, il est touché par une grève des pompiers depuis une semaine. Elle pourrait se poursuivre ce week-end.