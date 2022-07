«Il était tout content d'avoir gagné» : la mère d'une autre victime violée par un chauffeur de taxi témoigne

Alexandra, mère d’une autre jeune femme violée par un homme récidiviste et condamné mais ressorti libre du tribunal d'Evry (Essonne) après son jugement, a témoigné sur CNEWS de l’incompréhension et du dégoût qu’elle ressent.

Sa fille a été violée, mais le coupable est ressorti libre du tribunal. Alexandra, mère de Samantha, tombée entre les mains d’un prédateur sexuel, a dénoncé sur CNEWS les manquements de la justice française dans la peine prononcée contre l’individu, condamné pour deux viols et une agression sexuelle sur trois femmes à six ans de réclusion dont deux ferme, avec un aménagement de peine. Ce qui lui a permis de ressortir parfaitement libre du tribunal, et de continuer à arpenter les rues du pays.

«Pour l’instant, le bracelet électronique, il ne l’a pas. Il est libre. Il est reparti (du tribunal) avec sa femme, il est tombé dans les bras de son avocate, tout content d’avoir gagné», s’est désolée la mère de Samantha.

Comme Karine, victime du même violeur que sa fille et qui a livré un témoignage poignant sur CNEWS jeudi, Alexandra n’a pas pu cacher son incompréhension et sa douleur après cette décision judiciaire. «Il (le violeur) a bien préparé son coup pour avoir un aménagement de peine. Il a dit qu’il avait une famille, un enfant… Les jurés sont sensibles à ça (il s’agissait d’un jury populaire, encadré par deux magistrats, ndlr)».

«Je veux qu’il aille en prison»

Karine avait indiqué le mode opératoire de l’individu, déjà condamné en janvier 2016, et qui se présentait comme un chauffeur de taxi. Elle rentrait du travail lorsqu'il lui a proposé «une course gratuite» pour la ramener chez elle. Il lui avait alors rappelé qu'il est «dangereux de se promener toute seule le soir», avant de la violer.

Alexandra, la mère de Samantha, parle même de «douze jeunes filles» qui auraient eu à faire aux agissements du prédateur. «Avec ce verdict de le laisser en liberté, vous pensez qu’elles vont avoir envie de venir (porter plainte contre lui) ?», a-t-elle questionné.

Pour rappel, le parquet avait initialement requis douze ans de prison ferme à l'encontre de l'accusé. Il a fait appel de la décision. «Moi je veux qu’il aille en prison», a martelé Alexandra.