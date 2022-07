Jordan Bardella : «Si l'on veut régler le problème de la sécurité, il faut arrêter l’immigration»

Jordan Bardella, président du RN, invité de la Matinale de CNEWS ce vendredi, est revenu sur un sondage CSA pour CNEWS qui rapporte que 57% des Français ne font plus confiance en Emmanuel Macron concernant la sécurité.

Pour le patron du Rassemblement national, «il n'y a plus un seul endroit en France où l'on est à l'abri». Invité de CNEWS ce vendredi matin, Jordan Bardella a expliqué que «si l'on veut régler le problème de la sécurité, il faut arrêter l’immigration».

Revenant sur les excuses «timides» du ministre de l'Intérieur, deux mois après les violences aux abords du stade de France, lors de la finale de la Ligue des Champions, le 28 mai dernier, Jordan Bardella l'affirme «Gérald Darmanin ne contrôle ni la sécurité ni l'immigration en France et ces deux leviers sont aujourd'hui hors de contrôle».

«Une violence endémique»

C'est ainsi que pour le président du RN, «si l'on veut régler le problème de la sécurité, il faut arrêter l'immigration». Chiffres à l'appui. «93% des vols et 63% des agressions sexuelles sont le fait d'étrangers», rapporte Jordan Bardella, citant les données du ministère de l'Intérieur.

Alors «tant que l'on continuera d'accueillir des centaines de milliers de personnes, on continuera d'avoir une violence endémique dans notre société», détaille Jordan Bardella, ajoutant qu'il faut donc «l'arrêt de l'immigration, une politique pénale plus ferme et plus efficace et il faut soutenir la police».