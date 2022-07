Toulouse : une octogénaire voit son salon traversé par une balle perdue

A Toulouse, la semaine dernière, une octogénaire a vu une balle perdue traverser son salon. Par chance, personne n'a été blessé.

C’est une frayeur dont elle se serait bien passée. La semaine dernière, à Toulouse, dans le quartier du Mirail, une octogénaire a vu une balle perdue passer à travers son salon, selon nos confrères de RTL.

Alors que deux individus ont tiré en l’air avec une kalachnikov, une des balles a atteint le septième étage d’un immeuble et l’appartement de cette retraité.

«La balle est passée tout près»

La femme, qui recevait sa famille et notamment, sa petite-fille au moment des faits, a vu sa vitre brisée. «La balle a traversé le volet. Je me suis dit ‘Comment la balle a fait pour rentrer chez moi’ sachant que je suis au septième étage» a expliqué anonymement l’octogénaire. «J’ai entendu deux coups de feu. Ma petite-fille me disait ‘Mamie, il y a des morceaux de verre’ Je n’ai pas réalisé sur le coup» rajoute-elle.

Choquée par cet événement, la retraitée avoue avoir eu peur de mourir. «La balle est passée tout près, à un mètre à peu près, a-t-elle détaillé. C’est un miracle que personne n’ait été touché. Je n’ai rien compris à ce qu’il m’arrivait».

Pour sa sécurité, mais aussi afin de recevoir ses filles et ses petites-filles plus sereinement, l’octogénaire va quitter son appartement où elle ne sent plus en sécurité.