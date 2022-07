François-Xavier Bellamy : «L'Etat ne doit pas multiplier les allocations de toutes sortes, mais redonner du salaire à ceux qui travaillent»

François-Xavier Bellamy était l'invité du Grand Rendez-Vous ce dimanche 3 juillet sur CNEWS. L'eurodéputé LR a notamment évoqué l'importance de valoriser le travail.

Favoriser l'emploi. Invité du Grand Rendez-Vous ce dimanche 3 juillet sur CNEWS, François-Xavier Bellamy a estimé que l'Etat ne doit pas «continuer de multiplier les allocations de toutes sortes, mais au contraire [...] redonner du salaire à ceux qui travaillent».

Si on baisse les charges qui pèsent sur le travail, on augmente mécaniquement la rémunération des Français», a-t-il estimé.

Pour l'eurodéputé Les Républicains, cela serait «une manière de sortir notre pays de la situation aberrante dans laquelle nous sommes où, alors que nous avons des millions de chômeurs en France, vous avez des milliers d'entreprises qui vous disent que leur plus gros problème c'est qu'elles n'arrivent pas à recruter».

Pour autant, François-Xavier Bellamy se positionne en faveur de «mesures ciblées envers les plus précaires, les plus fragiles, ou bien les personnes qui ne sont plus en situation de travailler», pointant notamment le cas des retraités «qui aujourd'hui n'arrivent plus du tout à s'en sortir, qui n'arrivent plus à faire face à l'explosion des prix de l'énergie».