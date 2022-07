Le Britannique Peter Brook, légende du théâtre, est décédé à 97 ans

Le Britannique Peter Brook, metteur en scène de légende, est décédé ce samedi 2 juillet. Il était âgé de 97 ans.

Un des plus grands noms du théâtre contemporain. Le Britannique Peter Brook, un des metteurs en scène les plus influents du XXe siècle, est mort samedi à l'âge de 97 ans, a appris ce dimanche l'AFP auprès de son entourage, confirmant une information du Monde.

Né en Grande-Bretagne, Peter Brook a connu des dizaines de succès dans son pays natal, dont de nombreuses pièces de Shakespeare. Il a également dirigé les plus grands, de Laurence Olivier à Orson Welles.

Mais à la fin des années 1960, il est venu s'installer en France, pour y forger sa légende. Il a notamment passé plus de trente-cinq ans à la tête de son théâtre parisien, Les Bouffes du Nord, où il a réinventé l'art de la mise en scène en privilégiant des formes épurées au lieu des décors traditionnels.

Cette théorie de «l'espace vide» a été élaborée dans l'Hexagone à partir de la fin des années 1960. Sa pièce la plus connue est «Le Mahabharata», épopée de neuf heures de la mythologie hindoue (1985), adaptée au cinéma en 1989.

Dans les années 90, lorsqu'il triomphe au Royaume-Uni avec «Oh les beaux jours» de Samuel Beckett, les critiques le saluent comme «le meilleur metteur en scène que Londres n'a pas».

A l'annonce de son décès, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, lui a rendu hommage. «Peter Brook nous a offert les plus beaux silences du théâtre mais ce dernier silence est d'une infinie tristesse», a-t-elle écrit sur son compte Twitter.

