Affaire Sophie Le Tan : la réclusion à perpétuité, avec 22 ans de sûreté, requise contre Jean-Marc Reiser

La réclusion à perpétuité, assortie de vingt-deux ans de sûreté, a été requise contre Jean-Marc Reiser, ce lundi, dans le procès du meurtre de Sophie Le Tan, en septembre 2018.

Dans ce procès, la question de la préméditation est au cœur des débats. Pour les parties civiles, l’accusé, déjà condamné à plusieurs reprises, notamment pour viols, a tendu un piège en donnant rendez-vous à sa victime, chez lui, pour faire visiter son appartement, alors que l’étudiante recherchait un logement. Celle-ci n’aurait donc eu aucune chance d’en réchapper.

Un point que conteste Jean-Marc Reiser. Selon ses propos, après avoir beaucoup bu la veille, il avait simplement rencontré la vingtenaire en bas de l’immeuble et serait monté avec elle. Des faits contredits par des témoins qui ont expliqué avoir vu la jeune femme entrer seule dans le bâtiment, mais aussi par de nombreuses annonces immobilières fictives diffusées à destination d’étudiants, ainsi que des fausses identités liées à plusieurs lignes téléphoniques.

L'accusé est donc jugé pour assassinat, la préparation de son acte ayant été retenue.

Une partie du corps seulement retrouvé

Arrêté une semaine après la disparition de Sophie Le Tan, Jean-Marc Reiser a mis deux ans à reconnaitre l'avoir tuée. Il a expliqué avoir tenté de lui prendre la main et de l’embrasser sur la joue. Elle se serait alors dégagée de son emprise, l’aurait insulté, le plongeant dans un «état de fureur». Il a alors indiqué s’être déchainé sur elle à coups de poings et pieds, jusqu’à la faire tomber, sans plus aucune réaction de sa part.

L’homme de 61 ans a ensuite reconnu avoir déshabillé puis démembré sa victime avec une scie à métaux. Il lui a notamment coupé les jambes et la tête, pour faire entrer le corps dans des valises. Seule une partie du squelette de Sophie Le Tan a depuis été retrouvé, dans une forêt des Vosges, plus d’un an plus tard, en octobre 2019.

Dans ce procès, où l’homme a exprimé des regrets et demandé pardon aux parents de la jeune femme, le spectre d’une autre histoire criminelle plane sans cesse. Il s’agit de celle concernant la mort, en 1987, de Françoise Hohmann, qui avait disparu après avoir sonné à la porte de Jean-Marc Reiser dans le cadre de son travail (elle était VRP). L'accusé avait été jugé et acquitté en 2001.

Le verdict concernant Sophie Le Tan sera rendu dans la journée de mardi. Jean-Marc Reiser aura l'occasion de s'exprimer une dernière fois mardi, avant la délibération.