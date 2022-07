Gouvernement : les 5 enseignements du remaniement

Avec le remaniement de ce lundi 4 juillet, le deuxième gouvernement d’Elisabeth Borne a été mis sur les rails. Entre départs, retours, ou nominations surprises, plusieurs enseignements sont à retenir.

Le remaniement s’est donc enfin produit, et avec lui la révélation de l’équipe mise sur pied par Emmanuel Macron et Elisabeth Borne pour diriger le pays, après un premier gouvernement incomplet nommé entre la présidentielle et les législatives. Au total, 31 ministres et 10 secrétaires d’Etat sont présents. Voici les principaux éléments à retenir.

Damien Abad remercié

Englué dans plusieurs affaires et sous le coup d’une enquête pour tentative de viol, Damien Abad n’a pas résisté. L’ex-ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées a vu Jean-Christophe Combe le remplacer. Sa place paraissait bien difficile à conserver, d’autant que les bruits indiquaient que la Première ministre elle-même souhaitait s’en séparer.

Ancien membre des Républicains et en situation de handicap, Damien Abad représentait un symbole à plusieurs titres. Les trois accusations à son encontre ont changé la donne, faisant de lui un poids pour le gouvernement, au moment où l’égalité femme-homme est érigée en priorité de l’exécutif.

Marlène Schiappa de retour

Si la sortie de Damien Abad est à noter, le retour de Marlène Schiappa est l’un des autres enseignements majeurs à tirer. Extrêmement présente médiatiquement lors du premier quinquennat d’Emmanuel Macron, l’ancienne secrétaire d’Etat chargée de l’égalité femme-homme puis ex-ministre déléguée à la Citoyenneté revient donc sur le devant de la scène. Elle a été nommée secrétaire d’Etat chargée de l’Economie sociale et solidaire et de la Vie associative, directement auprès de la Première ministre.

Reste désormais à observer quelle place elle prendra dans ce nouveau gouvernement, alors que son poste n’est pas parmi les plus importants.

Un urgentiste à la Santé

Son nom était apparu récemment parmi l’entourage de l’exécutif et son rôle est donc amené à se poursuivre. Rapporteur de la «mission flash» commandée par Emmanuel Macron pour tenter de répondre à la crise que vivent les services d’urgences du pays, François Braun est désormais ministre de la Santé.

Le médecin urgentiste, président du syndicat Samu-Urgences, prend donc la succession de Brigitte Bourguignon, battue aux législatives. Bien placé pour savoir combien sa tâche s’annonce compliquée, il aura, en plus du problème de fond à l’hôpital, la responsabilité de gérer la reprise épidémique du Covid-19 cet été.

A noter que François Braun dirigera directement une pharmacienne, Agnès Firmin Le Bodo, qui a été nommée ministre déléguée aux professionnels de santé.

Un ex-LR aux Relations avec le Parlement

Sans majorité absolue à l’Assemblée nationale, le poste est plus déterminant que jamais. Franck Riester, ancien ministre de la Culture puis ministre délégué chargé de l’Attractivité et du Commerce extérieur (poste qu’il avait conservé après la présidentielle), a été nommé aux Relations avec le Parlement.

Alors que le camp macroniste aura besoin de nouer des alliances pour faire valider les lois, son profil d’ex-membre des Républicains et de président du parti Agir, qui se définit comme «la droite constructive», devra servir en ce sens. Charge lui sera ainsi confiée de convaincre des membres de son ancienne famille politique. Plutôt discret lors des précédents gouvernements, Franck Riester devrait être beaucoup plus exposé, avec un poste extrêmement politique.

Les femmes présentes, mais surtout comme secrétaires d’Etat

Avec ce remaniement, la parité est respectée. En comptant la Première ministre, le gouvernement compte 21 femmes et 21 hommes. Toutefois, l’équilibre est moins présent si l’on se réfère uniquement aux ministres de plein exercice (11 hommes, 5 femmes).

Les ministres délégués sont 9 hommes et 6 femmes, les secrétaires d’Etat 9 femmes et 1 homme.

Hormis Elisabeth Borne, Catherine Colonna est la première femme dans l’ordre protocolaire, au quatrième rang avec son poste de ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.