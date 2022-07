Remaniement, discours de politique générale... Les 3 rendez-vous décisifs du gouvernement cette semaine

Après une semaine marquée par les rendez-vous internationaux d’Emmanuel Macron et les négociations entre Elisabeth Borne et les différents groupes à l’Assemblée nationale, une nouvelle semaine décisive pour l’exécutif s’ouvre ce lundi.

Remaniement

En effet, l’exécutif doit urgemment préparer son remaniement, qui pourrait avoir lieu dès ce lundi, selon plusieurs médias. A l’issue des élections législatives, plusieurs ministres doivent quitter leur poste après leur défaite, à savoir Amélie de Montchalin à la transition écologique, Brigitte Bourguignon à la Santé et Justine Bénin, secrétaire d'Etat à la mer. Après son élection à la présidence de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet doit également être remplacée au ministère des Outre-Mer.

Deux autres ministres seront sans doute sujet de questionnement pour la Première ministre sur leur maintien au sein du gouvernement : Damien Abad, ministre des Solidarités et de l'Autonomie, visé par une enquête pour tentative de viol et accusés de violences sexuelles par trois femmes ; Chrysoula Zacharopoulou, secrétaire d’Etat en charge du Développement et de la Francophonie, visée par deux plaintes pour viol dans le cadre de son métier de gynécologue.

Le nouveau gouvernement devrait être annoncé avant la tenue du prochain conseil des ministres.

Conseil des ministres

Le nouveau gouvernement doit être annoncé rapidement, en vue de la tenue d’un voire deux conseils des ministres cette semaine, avec comme principal sujet au menu le projet de loi sur le pouvoir d’achat qui doit être présenté mercredi ou jeudi.

La semaine dernière, Elisabeth Borne a convoqué les représentants des différents groupes de l’Assemblée nationale, espérant recueillir leur soutien, au moins partiel, pour les futures lois proposées par le gouvernement, et notamment ce très politique projet de loi sur le pouvoir d’achat.

Autour de la table, le gouvernement devrait également discuter d’un projet de loi de freinage de l’épidémie de Covid-19, alors que les indicateurs repartent en hausse en ce début de vacances estivales.

Discours de politique générale

Autre moment crucial pour l’exécutif cette semaine : le discours de politique générale que doit prononcer Elisabeth Borne devant les députés puis les sénateurs mercredi. Un discours qui a pour objectif d'exposer le programme du nouveau gouvernement devant les deux chambres. Se soumettra-t-elle à un périlleux vote de confiance, alors que les macronistes ne disposent que d’une majorité relative au Palais Bourbon ?

Rien ne l’y oblige, bien que l’opposition y soit particulièrement attachée. La France insoumise avait par ailleurs déclaré il y a plusieurs jours son intention de déposer une motion de censure contre le gouvernement, qui, si elle est acceptée, mènerait donc obligatoirement à un vote de confiance.