Remaniement : tout savoir sur Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie

Le député des Français de l'étranger Roland Lescure a été nommé ministre délégué chargé de l'Industrie ce mardi 4 juillet. Elu de Renaissance (ex-LREM), cet économiste a été à la tête de la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale tout au long de la précédente législature.

Une nouvelle arrivée à Bercy. Roland Lescure, 55 ans, vient d'être nommé ministre délégué chargé de l'Industrie. Sous la tutelle de Bruno Le Maire, maintenu en tant que ministre de l'Economie et des Finances, le député de la plus grande circonscription des Français de l'étranger (Etats-Unis et Canada) s'est dit «honoré» d'avoir été choisi pour intégrer le gouvernement.

Je n’oublie pas les Françaises et les Français d’Amérique du Nord, qui restent une source d’inspiration. Christopher Weissberg, mon suppléant, saura les représenter avec talent ! 2/2 — Roland Lescure (@RolandLescure) July 4, 2022

Roland Lescure est un expert en économie. Fils d’un journaliste de l’Humanité et d’une syndicaliste CGT à la RATP, il est diplômé de la prestigieuse école Polytechnique, a travaillé au ministère des Finances, notamment au moment du passage à l’euro, à l’Institut national de la statistiques (INSEE) et à la Caisse des dépôts, avant de passer dans le secteur privé.

De 2009 à 2017, il a présidé la Caisse de dépôt et placement du Québec, l’un des principaux fonds de pension d’Amérique du Nord. Après un très court passage par le Parti socialiste, il s’est engagé auprès de la majorité présidentielle dès 2017, et a ainsi obtenu son premier mandat de député de la 1ère circonscription des Français établis hors de France. Sous la précédente législature, il a occupé la fonction de président de la commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale.

Ne pouvant cumuler sa nouvelle fonction de ministre avec son nouveau mandat de député, c’est son suppléant, Christopher Weissberg, qui siégera à sa place au palais Bourbon.