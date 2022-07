Remaniement : tout savoir sur Sonia Backès, nouvelle secrétaire d'État chargée de la Citoyenneté 

De la Nouvelle-Calédonie à Paris. Sonia Backès, 46 ans, a été nommée ce lundi 4 juillet secrétaire d’État chargée de la Citoyenneté au sein du nouveau gouvernement d’Élisabeth Borne.

Une nouvelle entrante. La présidente de la province Sud de la Nouvelle-Calédonie, Sonia Beckès, a été nommée, lundi 4 juillet, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. Elle est chargée de la Citoyenneté au sein du deuxième gouvernement d’Élisabeth Borne.

Après sa nomination, la nouvelle secrétaire d’État a réagi sur Facebook. «La confiance que me font le Président, la Première Ministre et le Ministre de l’Interieur pour occuper ces fonctions m’honorent et je suis convaincue qu’elle me permettra de servir au mieux les Calédoniens et au-delà, l’ensemble des Français dans cette période essentielle», a-t-elle écrit.

«C’est également la preuve de la place que le Président de la République entend donner à la Calédonie qui, pour la première fois, est représentée dans le Gouvernement de la République», a-t-elle ajouté.

Sonia Backès a également informé qu’elle conservera son «mandat local à la Province Sud parce que c’est à ces fonctions que les Calédoniens m’ont fait confiance il y a trois ans et que j’entends continuer à les servir avec l’équipe formidable qui m’entoure», a-t-elle expliqué.

7 fois membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie

Aujourd’hui âgée de 46 ans, la Calédonienne est très engagée depuis son 18e anniversaire. Elle a adhéré au Rassemblement pour la Calédonie dans la République, un parti de la droite anti-indépendantiste qui domine la vie politique en Nouvelle-Calédonie.

En 2006, elle avait pris la présidence de l’Union territoriale de la CFE-CGC, troisième force syndicale du territoire.

La nouvelle secrétaire d’État chargée de la Citoyenneté a également été 7 fois membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie entre 2009 et 2015. Au cours de cette période, Sonia Backès a occupé plusieurs postes au sein de l’exécutif. Elle était chargée de l’Enseignement et des questions relatives à l’Enseignement supérieur entre 2009 et 2011.

Puis, la nouvelle secrétaire d’État a été nommée porte-parole du gouvernement et était également chargée de l’Énergie, du Budget, des Finances de la Fiscalité, de l’Économie numérique ainsi que du suivi des questions liées à la Communication audiovisuel entre 2011 et 2014.

Enfin, de 2014 à 2015, Sonia Backès était chargée du contrôle et de l’animation des secteurs de la Protection sociale, de la Solidarité, du Handicap, de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pèche avant d’être nommée Présidente-fondatrice des Républicains calédoniens le 7 décembre 2017.

En 2019, la Calédonienne est nommée à la tête de la province Sud de cette collectivité française.

En 2021, Sonia Backès a décidé de soutenir la candidature d’Emmanuel Macron dont le premier quinquennat fut marqué par les trois référendums d’autodétermination en Nouvelle-Calédonie.

«Il y a passé du temps et il a pris des risques. Si la Nouvelle-Calédonie est restée française, c'est grâce à l'engagement d'Emmanuel Macron et de Sébastien Lecornu (le ministre des Outre-mer, NDLR). Ils ont réalisé des choix forts et ont tenu les promesses qu'ils ont faites aux Calédoniens», indiquait-elle dans un entretien au Figaro en janvier 2022.