10 ans du Défenseur des droits : un nombre record de réclamations pour l'autorité pilotée par Claire Hédon

En dix ans d’existence, le Défenseur des droits a recueilli près d’un million de réclamations, atteignant un chiffre record de 115.000 plaintes déposées en 2021 en raison notamment de l’aggravation des inégalités sociales liées à la pandémie de Covid-19, selon son rapport annuel publié ce mardi 5 juillet.

Une hausse des réclamations de 21 % entre 2020 et 2021. Publié ce mardi, le rapport annuel du Défenseur des droits a fait état d’une année record en 2021 avec 115.000 sollicitations recensées sur l’année et près d’un million de réclamations comptabilisées en une décennie.

Créé le 29 mars 2011, le Défenseur des droits a développé plus de 870 points d'accueil en France et à l'étranger. Cette autorité indépendante a pour objectif de recueillir les plaintes concernant 5 domaines d’actions : les droits de l’enfant, les lanceurs d’alerte, la lutte contre les discriminations, le respect de la déontologie par les forces de l’ordre et le respect du droit des usagers des services publics.

Droits des usagers des services publics, droits de l'enfant, lutte contre les discriminations, respect de la déontologie de la sécurité, orientation et protection des lanceurs d'alerte.





Dans le détail, 22,1 % des réclamations traitées par le Défenseur des droits ont concerné la protection sociale, dont une grande partie pour la sécurité sociale, 17,1 % d’entre elles le droit des étrangers et 11,6 % de ces dernières ont touché au droit routier.

La pandémie a aggravé les inégalités sociales

Même si elle a reconnu «l’importance de la vaccination dans la lutte contre la pandémie», la Défenseure des droits Claire Hédon «a déploré l’érosion progressive de nos libertés et de la cohésion de la société» au cours de cette année, marquée par la résurgence de l’épidémie de Covid-19.

Autre enseignement de ce rapport : «les effets persistants et particulièrement préoccupants sur les enfants d’une crise sanitaire installée dans la durée». Pour lutter face à ce fléau, l’autorité indépendante a appelé l’exécutif à «une vigilance accrue», tout en consacrant une large partie de son rapport à cette problématique.

Une plate-forme pour lutter contre les discriminations

Le Défenseur des droits a également reçu des dizaines de réclamations consécutives à «une discrimination fondée sur l’état de santé», à savoir des employés suspendus par refus de se conformer à l’obligation vaccinale alors que ces derniers étaient en congés.

Pour y faire face, l’autorité a conçu une plate-forme dédiée le 12 février 2021 nommée Antidiscriminations.fr. Regroupant des associations, des organisations syndicales, un numéro d’appel (3928) et les services de l’État compétents, ce dispositif a permis une augmentation de 22,2 % des saisines sur ce thème.