Accusations de violences sexuelles : Taha Bouhafs sort du silence et cible Clémentine Autain

Écarté par LFI aux élections législatives en raison d’accusations de violences sexuelles et sexistes, le journaliste militant Taha Bouhafs s’est adressé, ce mardi, aux Insoumis à travers une lettre ouverte publiée sur Twitter. Il réclame «une procédure juste et équitable».

Il compte régler ses comptes avec La France insoumise. Deux semaines après les résultats des élections législatives, Taha Bouhafs refait parler de lui. Après avoir fait l’objet d’accusations de violences sexuelles et sexistes, celui qui devait porter les couleurs de la Nupes dans la circonscription de Vénissieux (Rhône) - avant d’être contraint de retirer sa candidature - sort de son silence et compte désormais jouer cartes sur table.

Dans une lettre ouverte adressée à la France Insoumise et publiée sur Twitter, Taha Bouhafs affirme ne pas avoir eu de précisions sur les faits qui lui sont reprochés avant que Clémentine Autain n’insiste pour qu’il abandonne sa course aux législatives pour avoir reçu une lettre accusant le journaliste militant de violences sexuelles.

«Sous le choc, je lui demande des précisions. Elle refuse de me les donner. Je demande à être confronté à l'accusatrice ou a minima aux accusations. Elle refuse de nouveau», a-t-il écrit.

Après un difficile et long silence, c’est le moment pour moi de reprendre la parole, pour vous donner les explications que je vous dois.





Et demander les réponses que l’on me doit.





Lettre ouverte à la @FranceInsoumise





