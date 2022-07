Baccalauréat : les résultats connus aujourd'hui, fin du suspens pour plus de 700.000 candidats

Ce mardi 5 juillet, les candidats au baccalauréat vont connaître leurs résultats. La poursuite des études est souvent conditionnée à l'obtention de ce diplôme.

Les 709.399 candidats au baccalauréat se sont sans doute réveillés un brin fébriles, ce mardi 5 juillet. Les résultats de l'examen doivent être publiés aujourd'hui, dès 8h dans certaines académies, mais surtout à partir de 10h.

Pour savoir s'ils ont décroché le précieux sésame, les lycéens pourront consulter leurs notes sur internet ou se rendre dans leur lycée et partager le moment du verdict avec leurs camarades. Depuis sa réforme en 2019, l'évaluation du baccalauréat repose à 40% sur du contrôle continu et à 60% sur les épreuves terminales.

Près de 94% de réussite l'an dernier

Sur près de 710.000 candidats, plus de la moitié (53,7%) ont présenté le bac général. Ce dernier se compose désormais d'un tronc commun de matières, complété par deux enseignements de spécialité choisis à la carte par les élèves. Cette année, les bacs professionnel et technologique concernent respectivement 26,2% et 20% des candidats.

Pour la première fois après deux années de pandémie, les épreuves du nouveau bac général ont pu se dérouler en intégralité. Les deux épreuves de spécialité passées par chaque candidat ont simplement été décalées de mars à mai et des aménagements ont été mis en place en raison de la crise sanitaire.

Les notes des épreuves de spécialité, ainsi que celles de philosophie et du grand oral, n'ont pas été prises en compte sur Parcoursup, la plate-forme d'accès aux études supérieures, puisque cette dernière délivre ses réponses aux voeux des candidats depuis le début du mois de juin. Ces notes sont toutefois comptabilisées dans la moyenne du bac, sésame nécessaire pour ceux qui veulent poursuivre leur parcours scolaire.

Ceux qui apprendront aujourd'hui qu'ils sont aux rattrapages devront se préparer à ces ultimes épreuves dès demain et jusqu'à vendredi. L'an dernier, alors que le contrôle continu représentait l'essentiel de la note finale de l'examen, près de 94% des candidats avaient été admis. Depuis 2012, le taux de réussite au baccalauréat dépasse systématiquement les 80%.