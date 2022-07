Familles politiques, parité, expérience : le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne en graphiques

L'Elysée a dévoilé lundi 4 juillet la composition du gouvernement remanié d'Elisabeth Borne. Venus de la gauche ou de la droite, hommes ou femmes, expérimentés ou novices, les 41 ministres et secrétaires d'Etat présentent des profils différents.

Familles politiques : la droite en force

Le gouvernement remanié d'Elisabeth Borne s'appuie sur des fidèles de la macronie et des alliés de la majorité présidentielle (MoDem, Agir, Horizons...).

Les ministres venus de la droite sont en force et occupent des ministères cruciaux. Bruno Le Maire est reconduit à l'Economie, Gérald Darmanin reste à l'Intérieur et Christophe Béchu arrive à la Transition écologique.

L'aile gauche de la macronie est toutefois bien représentée avec Olivier Dussopt, Clément Beaune ou encore Olivier Véran, tous membres du parti de centre-gauche Territoires de Progrès.

Le gouvernement donne aussi une place à de nouveaux visages venus de la société civile : l'historien Pap Ndiaye, le directeur de la Croix-Rouge Jean-Christophe Combe, la magistrate Isabelle Rome...

Parité : plus d'hommes aux postes-clés

En apparence, la parité dans le gouvernement est parfaitement respectée : 21 hommes et 21 femmes, en comptant la Première ministre Elisabeth Borne.

Mais dans le détail, les postes les plus importants sont réservés aux hommes. Ainsi, 11 ministres de plein exercice sur 16 sont des hommes. Tout comme 9 ministres délégués sur 15.

En bas de l'ordre protocolaire, les secrétariats d'Etat sont en grande majorité dirigés par des femmes (9 sur 10).

Expérience : des politiciens chevronnés et plusieurs novices

Une majorité de ministres et secrétaires d'Etat n'ont jamais occupé de fonction gouvernementale avant la formation du premier gouvernement Borne en mai 2022.

Ils sont en revanche nombreux à avoir exercé un mandat électif à l'échelle nationale ou locale. On compte par exemple 9 députés (Hervé Berville, Roland Lescure, Stanislas Guerini...) et 3 maires (Christophe Béchu, Caroline Cayeux et Dominique Faure).

Les membres de la société civile ou les hauts fonctionnaires n'ayant jamais été élus sont également nombreux. Avec 12 ministres ou secrétaires d'Etat, ils représentent un peu moins d'un tiers du gouvernement.