Grève SNCF : quelles prévisions de trafic ce mercredi dans les transports en commun franciliens ?

Ce mercredi 6 juillet, une grève SNCF va fortement perturber le trafic à l'échelle nationale, mais aussi localement. En Ile-de-France, dans la région parisienne, certaines lignes de RER et de Transilien sont également concernées par le mouvement social. Quelles sont-elles ?

Alors qu'une grève des agents SNCF est prévue à l'échelle nationale ce mercredi 6 juillet, le trafic «sera perturbé sur certaines lignes Transilien», a ainsi communiqué cette branche de la SNCF.

Quasiment 1 train sur 2 sur l'ensemble du réseau

Sur les lignes RER, il faudra compter sur 1 train sur 2. Excepté sur le RER A, qui ne devrait pas être concerné par ce mouvement social, mais qui pourrait bien souffrir d'un effet de report.

En raison d'un mouvement social national, la circulation des trains sera fortement perturbée, le 6 Juillet, sur certaines lignes #Transilien.



Nous vous invitons à anticiper vos déplacements et à favoriser le télétravail.

Même chose pour les lignes J, L, N, R et U, qui ne verront circuler qu'1 train sur 2, alors que les lignes H et P seront encore plus désavantagées avec seulement 1 train sur 3 pour la H et la P.

Un grève qui intervient alors que des perturbations sont déjà en cours sur le réseau depuis ce lundi 4 juillet, sur le RER E notamment mais aussi sur la ligne P du Transilien.

A noter que les dernières prévisions seront communiquées à 17h ce mardi 5 juillet, à la veille de la grève. Les usagers seront alors en mesure de connaître exactement les perturbations prévues et ainsi de s'organiser en conséquence.