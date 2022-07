Elisabeth Borne : entre discours de politique générale et motion de censure, journée sous haute tension pour la cheffe du gouvernement

Elisabeth Borne va prononcer son discours de politique générale ce mercredi 6 juillet à l’Assemblée nationale, où elle va aussi affronter les critiques de l’opposition, après son refus de se plier à un vote de confiance.

Le rendez-vous s’annonce électrique. Elisabeth Borne doit prononcer aujourd'hui son discours de politique générale, face à l’Assemblée nationale. Elle se refusera cependant à le faire suivre par un vote de confiance, ce qui devrait déchaîner les députés d’oppositions.

Cette prise de parole traditionnelle du chef du gouvernement devant le Parlement (le discours est lu au même moment au Sénat) a pour but de fixer la ligne du quinquennat à venir. Une présentation de programme mettant en avant les réformes importantes qui devraient être proposées et discutées à l’Assemblée dans les prochains mois et années. Sauf surprise, la loi sur le pouvoir d’achat, chantier prioritaire de l’exécutif et qui devrait être présentée en Conseil des ministres dès le lendemain, mais aussi la future réforme des retraites, seront ainsi abordées.

L’absence de vote de confiance, point de crispation

Cependant, le discours de politique générale d’Elisabeth Borne ne devrait pas être le point d’orgue de la journée dans l’Hémicycle. En effet, alors qu’il est de coutume, dans la foulée, de convoquer un vote de confiance des députés pour valider le gouvernement, il n’en sera rien cette fois. De quoi déclencher la colère des oppositions, qui devrait se manifester dans les débats qui suivront.

Pour rappel, si un vote de confiance est demandé par un Premier ministre face aux députés, et que celui-ci s’avère négatif, la démission du gouvernement est automatiquement enclenchée. Il n’est toutefois pas obligatoire de le faire, même si l’usage en a fait une habitude (quatre Premiers ministres, comme Edith Cresson ou Michel Rocard, ne s’y sont pas prêtés durant la Ve République). Sans majorité absolue et avec le refus des «partis de gouvernement» de former une coalition avec Emmanuel Macron, l’exécutif n’a pas voulu prendre le risque d’être désavoué.

Il faudra cependant, pour Elisabeth Borne, faire face au flot de critiques qui devraient descendre des rangs des groupes d’opposition. La Première ministre s’attend logiquement à être attaquée sur cette incapacité à obtenir la confiance de l’Assemblée, et devra y répondre.

Une motion de censure LFI peu soutenue

Elle sera d’ailleurs visée par une motion de censure de la part de La France insoumise. Celle-ci devra d’abord être supportée par au moins un dixième des députés (soit 58 élus), pour déclencher un vote, 48h après. Là, il faudra alors obtenir la majorité absolue des députés (soit 289), qui se prononceraient «pour» la destitution du gouvernement. Le tout en sachant que chaque abstention est automatiquement considérée comme favorable au maintien des ministres.

La manœuvre paraît donc impossible à réussir pour LFI, d’autant que le Rassemblement national a déjà indiqué qu’il ne s’y associera pas, de même que Les Républicains. Les deux partis ont pointé que leur but n’était pas de bloquer le fonctionnement de l’institution, mais que cela ne signifiait pas qu’ils soutenaient pour autant le gouvernement.

Entre le discours d’Elisabeth Borne, l’affrontement promis par LFI et la droite de l’Hémicycle qui cherchera à se démarquer, cette journée à l’Assemblée devrait déjà symboliser la tension qui l’animera et les batailles qui devraient s’y mener lors des prochains mois et années.