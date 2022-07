Réforme des retraites, nationalisation d'EDF, sécurité… Ce qu'il faut retenir du discours d'Elisabeth Borne

La Première ministre Elisabeth Borne a, ce mercredi 6 juillet, présenté sa feuille de route devant le Parlement à l'occasion de son discours de politique générale prononcé à l'Assemblée nationale. Voici ce qu'il faut retenir de sa prise de parole.

Unité du pays, dialogue et compromis, la Première ministre Elisabeth Borne a tracé, ce mercredi 6 juillet, la ligne politique de son gouvernement face aux parlementaires, cela quelques minutes seulement après le dépôt d'une motion de censure déposée à l'Assemblée par quatre groupes de gauche.

En thoérie, si cette motion est adoptée, le gouvernement fraîchement nommé pourrait être renversé. Et si les chances sont minces, le vote aura quoi qu'il en soit lieu dès après-demain, vendredi 8 juillet.

«Ensemble» : un discours d'unité

L'unité a été au coeur du discours de la Première ministre qui a répété à de très nombreuses reprises le mot «Ensemble». Elisabeth Borne a indiquer souhaiter axé le travail de son gouvernement sur le dialogue avec les autres forces de l'Hémicycle. «Ensemble, nous travaillerons en bonne foi et en bonne intelligence comme nous le demandent les Français», a-t-elle déclaré.

Durant cette déclaration de politique générale de près d'une heure et demie, Elisabeth Borne a aussi insisté sur le besoin de dialogue entre les différents groupes de l'Assemblée, ayant pour cela un mot pour chacun des présidents et présidentes de groupes à l'exception de Mathilde Panot et Marine Le Pen, respectivement présidentes des groupes LFI et RN.

Un «oubli», qui trouve une résonance dans les propos du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui estimait mardi matin sur RMC, «nous n'avons pas à discuter, à négocier avec le RN ou la France Insoumise»

Malgré cela, Elisabeth Borne a assuré qu'elle entendait travailler de concert avec les oppositions tout au long du quinquennat. «Les Français nous demandent de nous parler plus, de nous parler mieux et de construire ensemble. Nous répondrons présents. Je veux qu’ensemble nous redonnions un sens et une vertu au mot compromis. Cela ne signifie nullement le renoncement», a-t-elle martelé.

Le premier défi : l'urgence du pouvoir d'achat

La Première ministre a estimé que l'urgence la plus forte à laquelle devait répondre son gouvernement, mais également les élus de la République, était celle du pouvoir d'achat.

Un pouvoir d'achat très fortement fragiisé par la crise sanitaire mais également par la guerre menée par la Russie en Ukraine et qui bouleverse la croissance française mais également européenne.

Si Elisabeth Borne a rappelé que de nombreuses mesures pour le pouvoir d'achat avaient été prises dès l'automne dernier, elle a précisé que son gouvernement ne comptait pas stopper ses efforts.

Ainsi, le gouvernement mené par Elisabeth Borne prendra «face à l'inflation, des mesure concrètes, rapides et efficaces». L'ancienne ministre du Travail a donné comme exemple le plafonnement de la hausse des loyers, la baisse de certaines charges ou encore la revalorisation des retraites et des prestations sociales.

Plus d'informations à suivre ...