Départ en vacances : les prévisions de trafic de Bison Futé

Des milliers de Français vont prendre la route dès ce vendredi, pour le premier week-end des départs en vacances, et le trafic sera particulièrement dense à partir d'aujourd'hui.

L’école s’est terminée cette semaine pour de nombreux écoliers, et ce week-end marque donc le premier des vacances d’été. Dès ce vendredi, le trafic sera dense dans l’ensemble de l’Hexagone, dans le sens des départs, avec une circulation «difficile», selon Bison Futé, et même «très difficile» en Île-de-France et en région Auvergne-Rhône-Alpes.

C’est samedi que la circulation sera la plus compliquée, avec l’ensemble de la France placé en rouge «circulation très difficile» par Bison Futé, et la vallée du Rhône en noir, pour une «circulation extrêmement difficile», notamment sur l'autoroute A7 entre Lyon et Orange. La A8 entre Nice et Aix-en-Provence sera aussi particulièrement chargée. Il est conseillé, de manière générale, de traverser les grandes villes et métropoles tôt le matin ou bien après 20h pour éviter les embouteillages.

Les automobilistes connaîtront moins de difficultés pour les retours vendredi et samedi, la France étant classée en vert, sauf dans le sud-est.

Dimanche, les routes seront beaucoup plus calmes, et l’ensemble de la France aura une circulation habituelle, hormis le quart sud-est de l’Hexagone où la circulation restera difficile dans le sens des départs.