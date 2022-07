Le Conseil constitutionnel doit rendre sa décision sur l’accès à la PMA pour les hommes transgenres

La PMA «pour toutes» a été proclamée l'année dernière, ouvrant l’accès à ces techniques médicales aux femmes seules et aux couples de femmes. Le Conseil constitutionnel doit toutefois trancher ce vendredi la question des hommes transgenres.

Quid des hommes transgenres et de la PMA ? C’est la question à laquelle les Sages du Conseil constitutionnel vont devoir répondre ce vendredi. Si la loi «PMA pour toutes» (procréation médicalement assistée, ndlr) est entrée en vigueur en septembre dernier, les hommes transgenres, reconnus hommes par l’état civil mais qui possèdent toujours un utérus, ne peuvent pas encore y prétendre.

Cette différence de traitement «porte atteinte au principe d'égalité entre les femmes et les hommes», a relevé Me Magali Lhotel, avocate du Groupement d'information et d'action sur les questions procréatives et sexuelles (GIAPS), qui a saisi le Conseil constitutionnel. «Pourtant il existe des hommes à l'état-civil qui ont un utérus», a-t-elle poursuivi, soulignant qu'il revenait aux médecins, et non pas au législateur, de dire «qui est en capacité de mener ou pas une grossesse».

De plus, depuis 2016, les personnes transgenres ne sont plus obligées de subir une stérilisation médicale pour obtenir un changement de genre à l’état-civil, ce qui sous-entend donc que les hommes transgenres sont autorisés à procréer. Cela n’est cependant possible que s’ils sont en couple avec des hommes (non-transgenres). Dans le cas inverse, seule la PMA peut leur permettre d’avoir des enfants.

Cependant, pour le représentant du gouvernement, Antoine Pavageau, autoriser la PMA pour les hommes transgenres reviendrait à «reconnaître une nouvelle catégorie sexuelle masculin pour l'état-civil, et féminin pour l'accès à l'assistance médicale à la procréation», alors que selon lui, «la binarité est nécessaire à l’ordre social et juridique». Il a aussi appuyé le fait qu’«aucun principe constitutionnel n’impose» l’ouverture de la PMA à «l’ensemble des personnes».