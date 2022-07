«Comme les Ukrainiens» : une manifestation à Paris pour une prise en charge équitable de tous les réfugiés

Plusieurs associations et ONG qui soutiennent les exilés s'apprêtent à manifester ce samedi à Paris. Parmi leurs revendications, ils demandent à ce que les centaines de migrants sans-abris d'Ile-de-France puissent accéder aux centres d'hébergement dédiés aux Ukrainiens, qui sont désormais «à moitié vides».

Sur un pied d'égalité. Une manifestation a lieu ce samedi à Paris pour dénoncer la gestion de l’accueil des réfugiés en France. Et notamment la différenciation dans le traitement qui serait faite, selon eux, en fonction de la nationalité.

Cette situation «injustifiée et injustifiable» répond à une «logique de différence de traitement» entre Ukrainiens et le reste de la population migrante de la part de l'Etat, ont ainsi dénoncé dans un communiqué commun Médecins du monde, Utopia 56 ou encore Pantin Solidaire.

Mettre fin à la différenciation de nationalité

«Les centres d'hébergement dédiés aux réfugiés ukrainiens sont à moitié vides», s'est indigné le tissu associatif. «Dans le centre de premier accueil (...) entre 300 et 500 places sont laissées vacantes chaque nuit. L'Etat, déjà sollicité à ce sujet, refuse catégoriquement d'y héberger des personnes vulnérables venant d'autres pays. Pourtant, dans le même temps, plusieurs centaines de personnes dorment à la rue.»

«A cela s'ajoutent plusieurs structures d'hébergement ouvertes elles aussi exclusivement pour les réfugiés ukrainiens à Bercy et Gare de l'Est (à Paris) notamment, qui ont déjà été fermées par l'Etat, en raison de la baisse des arrivées», ont ajouté les associations. D'ailleurs, elles insistent aujourd'hui pour que «ces structures soient pérennisées et qu'elles deviennent accessibles aux personnes à la rue quelle que soit leur nationalité».

Ces organisations donnent donc rendez-vous pour une marche de protestation à 14h30. Le départ aura lieu au centre d'accueil pour les Ukrainiens, Esplanade du 9 novembre 1989 (15e arrondissement), et le cortège se rendra ensuite jusqu'à la préfecture de la région Ile-de-France, qui est chargée d'orchestrer les opérations dites de mises à l'abri.

Une manifestation pour dénoncer «la différence de traitement» entre réfugiés ukrainiens et non-ukrainiens s'était déjà tenue début avril en Seine-Saint-Denis, où les campements informels notamment peuplés de ressortissants afghans rejaillissent depuis plusieurs mois.