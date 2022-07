Canicule : quels sont les signes de déshydratation qui doivent nous alerter ?

La France s'apprête à connaître une vague de chaleur exceptionnelle cette semaine. Pour prendre soin de soi et des autres, voici les signes de déshydratation qui doivent nous alerter.

Après une vague de chaleur particulièrement précoce en juin, la France va être frappée par une nouvelle fois par une hausse généralisée des températures. Et elle devrait s'étendre au moins jusqu'au week-end prochain.

Alors quand le mercure grimpe, il est important de boire régulièrement, sans attendre la sensation de soif. Le ministère de la Santé recommande de boire «entre un litre et demi et deux litres par jour».

les symptomes a surveiller

Parmi les premiers signes, il y a bien sûr la soif, les lèvres sèches et la sensation de perte de force.

Une perte de poids subite, de la fièvre, des maux de tête et une forte fatigue peuvent également indiquer qu'une personne se déshydrate. Soyez également vigilant-e si vous avez des nausées ou si vous vomissez. La baisse du taux de production de salive et d'urine doivent également vous alarmer.

Si vous avez des vertiges ou votre pouls qui s'accélère, cela peut également signifier que votre corps se déshydrate.

Les personnes âgées sont particulièrement exposées au risque de déshydratation, puisqu'elles ressentent peu la soif et de façon beaucoup plus tardive que leurs besoins.

les signes alarmants

Lorque la déshydratation augmente, des symptômes plus inquiétants peuvent apparaître tels qu'une soif très intense, un assèchement plus fort de la langue et des lèvres, une peau qui devient plus froide et qui se met à marquer davantage lorsqu'on la plie.

En cas de déshydratation grave, une personne peut se retrouver dans un état de désorientation. Elle peut alors tenir des propos incohérents, être secouée par des convulsions ou encore perdre connaissance.

QUE FAIRE EN CAS DE DESHYDRATATION ?

Si un proche est victime d'une déshydratation modérée, vous pouvez l'allonger, le déshabiller, le rafraîchir avec des linges humides et lui donner à boire régulièrement. Donnez-lui des boissons contenant du sel et du sucre, tels que des bouillons de légumes.

En cas de déshydratation grave, contactez immédiatement les urgences (le Samu au 15 ou le numéro des pompiers le 18). Indiquez au médecin régulateur les symptômes qui vous ont alerté. Si son état l'impose, la personne déshydratée pourra être prise en charge et hospitalisée.

COMMENT PREVENIR LA DESHYDRATATION ?

Pour se protéger, il est conseillé d'éviter de sortir aux heures les plus chaudes (entre 11h et 21h), d'aménager une pièce fraîche et prendre plusieurs douches froides dans la journée sans se sécher.

Buvez de l'eau ou des boissons énergétiques si vous devez effectuer ces activités pendant les fortes chaleurs. Lors d'une séance de sport, il est ainsi recommandé de boire avant, pendant et après l'effort. Choisissez des espaces ombragés et surveillez régulièrement votre rythme cardiaque.

Evitez les boissons qui ont une forte teneur en caféine telles que le café et le thé.

Pour prévenir les dangers, vous pouvez proposer de boire toutes les 20 minutes aux personnes de votre entourage qui sont fragiles. N'hésitez pas à prendre très régulièrement de leurs nouvelles.