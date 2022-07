Accusation de viol : un non-lieu ordonné en faveur de Gérald Darmanin

Alors que la juge d’instruction chargée de l’enquête qui vise Gérald Darmanin pour «viol» avait prononcé début septembre la fin des investigations sans le mettre en examen, un non-lieu a été ordonné vendredi dernier en faveur du ministre de l’Intérieur, a-t-on appris ce lundi.

Cinq ans après la plainte déposée par Sophie P.-S. contre Gérald Darmanin pour viol, harcèlement sexuel et abus de confiance pour des faits qui se seraient produits à Paris en 2009, un non-lieu a été ordonné vendredi 8 juillet en faveur du ministre de l’Intérieur, a-t-on appris de l'AFP ce lundi.

En septembre 2021, la juge d’instruction chargée de l’enquête avait prononcé la fin des investigations tout en orientant l’enquête vers un non-lieu. Cette décision vient clore ce dossier très sensible politiquement pour le ministre de l’Intérieur.

Des faits datant de 2009

Selon la plaignante, Sophie P.-S., Gérald Darmanin lui aurait fait miroiter son appui auprès de la Chancellerie via une lettre, en échange de faveurs sexuelles qu’elle aurait acceptées, se sentant contrainte de «passer à la casserole», selon son expression devant les enquêteurs.

Dans la nuit du 17 décembre, la plaignante lui aurait envoyer un message. «Abuser de sa position. Pour ma part, c’est être un sale con (…). Quand on sait l’effort qu’il ma fallu pour b... avec toi. Pour t’occuper de mon dossier», a-t-elle écrit.

Environ deux heures plus tard, Gérald Darmanin lui aurait alors répondu : «Tu as raison, je suis sans doute un sale con. Comment me faire pardonner ?».

Sophie P.-S. avait alors déposé plainte une première fois en juin 2017, classée sans suite par le parquet de Paris car la plaignante ne répondait pas aux convocations des enquêteurs.

En janvier 2018, une enquête avait été ouverte suite à une nouvelle plainte de Sophie P.-S. Celle-ci avait été entendue trois jours plus tard. Gérald Darmanin était lui convoqué en audition libre et avait confirmé avoir eu une relation sexuelle avec la plaignante, mais selon lui librement consentie et à l'initiative de cette dernière : «Il n'y a eu aucune contrepartie».