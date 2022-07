Aurore Bergé : «L’objectif de Jean-Luc Mélenchon, c’est de faire perdre du temps à l’Assemblée nationale»

Invitée de la Matinale de CNEWS ce lundi 11 juillet, Aurore Bergé, présidente du groupe LREM à l’Assemblée nationale, a accusé Jean-Luc Mélenchon de vouloir «faire perdre du temps» au Parlement.

Alors que la motion de censure de l'alliance de gauche Nupes est débattue ce lundi à l'Assemblée nationale, Aurore Bergé a dénoncé sur CNEWS une manoeuvre du leader LFI Jean-Luc Mélenchon, dans le but de «faire perdre du temps» à la législature. «Au lieu de parler des enjeux de pouvoir d'achat, on va pendant quatre heures discuter d'une motion, qui est voulue par Jean-Luc Mélenchon, qui n'est même plus député», a-t-elle ajouté.

Selon la présidente du groupe LREM, ce dernier «essaie de tordre en permanence les institutions».

Aurore Bergé a toutefois estimé qu'il y avait «une vertu» à cette motion de censure : «elle va définitivement démontrer que oui, le président de la République a été réélu, et que non, Jean-Luc Mélenchon n'a pas gagné la présidentielle, non Jean-Luc Mélenchon n'a pas gagné les législatives, et que oui, la Nupes est clairement une minorité».

Déposée la semaine dernière, avant la déclaration de politique générale de la Première ministre Elisabeth Borne, la motion de censure de la Nupes va être débattue et votée à partir de 16h ce lundi à l'Assemblée nationale.