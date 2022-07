Uber Files : les réactions politiques fusent

Pacte «secret» contre «toutes nos règles», «pillage du pays» : des élus de gauche ont vivement dénoncé dimanche 10 juillet les liens qui ont uni Emmanuel Macron et la société Uber, après des révélations de presse.

Dans le cadre des «Uber Files», une enquête reposant sur des milliers de documents internes à Uber adressés par une source anonyme au quotidien britannique The Guardian et transmis au Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) et à 42 médias partenaires, Le Monde, s'est intéressé aux liens entre la société américaine et Emmanuel Macron à l'époque où il était ministre de l'Economie (2014-2016).

S'appuyant sur différents témoignages et documents, dont de nombreux échanges de SMS, Le Monde conclut à l'existence d'un «deal» secret entre Uber et Emmanuel Macron à Bercy. Le quotidien fait état de réunions dans le bureau du ministre, de nombreux échanges (rendez-vous, appels ou SMS) entre les équipes d'Uber France et Emmanuel Macron ou ses conseillers.

«Pillage du pays»

La patronne des députés LFI Mathilde Panot a dénoncé sur son compte Twitter un «pillage du pays», Emmanuel Macron ayant été à la fois «conseiller et ministre de François Hollande et lobbyiste pour multinationale états-unienne visant à déréguler durablement le droit du travail».

Le numéro un du PCF, Fabien Roussel, a relayé des «révélations accablantes sur le rôle actif joué par Emmanuel Macron, alors ministre, pour faciliter le développement d'Uber en France», «contre toutes nos règles, tous nos acquis sociaux et contre les droits des travailleurs».

D'autres députés ont appelé à la constitution d'une commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée, c'est le cas du jeune député du Val-de-Marne, Louis Boyard.

Le député communiste Pierre Dharréville, a lui aussi affiché la même volonté, lançant qu'«Uber mériterait bien une petite commission d’enquête».

L'ELYSÉE CONFIRME

Sollicitée, la société Uber France a confirmé la tenue de réunions avec Emmanuel Macron : des rencontres qui «relevaient de ses responsabilités en tant que ministre de l'Économie et du Numérique supervisant le secteur des VTC».

L’Elysée a également indiqué que l'actuel chef de l'Etat, au moment où il occupait le poste de ministre de l'Economie, était «naturellement amené à échanger avec de nombreuses entreprises engagées dans la mutation profonde des services advenue au cours des années évoquées, qu’il convenait de faciliter en dénouant certains verrous administratifs ou réglementaires».

Sont pointées du doigt certaines pratiques destinées à aider Uber à consolider ses positions en France, comme le fait de suggérer à l'entreprise de présenter des amendements «clés en main» à des députés.

De son côté, l'entreprise américaine a déclaré qu'elle ne se cherchait pas d'excuses pour son «passé», en réponse à cette enquête.