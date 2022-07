14-Juillet 2022 : Tony Estanguet aux côtés de blessés de guerre pour survoler le défilé

Tony Estanguet, président du comité d’organisation des JO 2024 à Paris, va survoler les Champs Elysées en hélicoptère le 14 juillet, aux côtés de soldats blessés.

Pour cette édition 2022 des cérémonies du 14 juillet, les autorités ont tenu à associer les sportifs olympiques et paralympiques à la fête. Certains seront présents pour clore le défilé et Tony Estanguet, patron de l’organisation des Jeux 2024 à Paris, survolera les Champs Elysées en compagnie de blessés de guerre.

Il sera ainsi le parrain de l’opération «Avec nos blessés», qui se tient depuis six ans. «Nos blessés sont avides de sport donc solliciter le président des Jeux Olympiques et Paralympiques, dans lesquels les armées sont fortement impliquées, avait énormément de sens», a justifié le gouverneur militaire de Paris, Christophe Abad, dans L’Equipe.

«Je n'ai pas hésité une seconde parce que c'est vrai que mon rapport aux armées est, comme beaucoup de citoyens français, très respectueux. Je suis très impressionné par ce qu'ils font, ces parcours de vie de blessés de guerre qui se reconstruisent par le sport», a de son côté expliqué Tony Estanguet.

Jeudi, le triple champion olympique de canoë prendra ainsi place dans un hélicoptère de l’aviation légère de l’armée de terre, avec trois blessés lors d’opérations au Mali. L’adjudant Guillaume V., touché à la jambe droite et désormais joueur de basket fauteuil, le brigadier Sulaymän K., paraplégique ayant gravi le mont Ventoux en handbike, et enfin le caporal-chef Manuel C., amputé d’une jambe et d’un bras mais aussi auteur du livre «Je reste un soldat», qui raconte sa reconstruction physique et mentale.