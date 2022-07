Aurélien Pradié sur la fixation des tarifs en fonction des revenus : «c’est une folie absolue»

La fixation des tarifs en fonction des revenus en matière d'énergie «est une folie absolue» a estimé ce mardi 12 juillet dans la Matinale de CNEWS, Aurélien Pradié, le secrétaire général des Républicains.

Interrogé sur le projet du gouvernement de fixer les tarifs du gaz et de l'électricité en fonction des revenus de chaque foyer, Aurélien Pradié, secrétaire général des Républicains, a estimé qu'il s'agissait d'«une folie absolue». Pire, selon lui, «que le gouvernement ait cette idée est révélateur de leur ignorance de ce que sont les classes moyennes».

«Ça veut dire que si vous êtes quelqu'un qui travaille durement, et que vous êtes juste au-dessus des critères qui auront été fixé, le prix de l'énergie sera plus important pour vous ?», s'interroge-t-il, estimant que la consommation de l'énergie conditionnée aux revenus était «inacceptable».

Les classes moyennes, grandEs perdantEs ?

«Il n'y aucune raison que nous fassions une distinction entre les revenus, car lorsqu'on fait une distinction entre les revenus, ce sont les classes moyennes les grands perdants», explique Aurélien Pradié, qui estime que «ceux qui perdent le plus, ce ne sont pas les plus riches mais bien les classes moyennes».

Et d'affirmer : «ce sont encore les classes moyennes qui vont payer [...] c'est de cela dont il s'agit et nous ne voulons pas que ceux qui travaillent dur, que ceux qui sont juste au-dessus du seuil qui va être fixé, soient à nouveau les grands perdants».

Aux yeux du secrétaire général LR, «se nourrir, se loger et avoir accès à l'énergie» font partie des droits «fondamentaux» sur lesquels on ne peut pas transiger, et qui ne «peuvent être conditionnés aux revenus».

«Nous disons au gouvernement que c'est un chemin qu'il ne faut pas emprunter. Nous nous y opposerons de toutes nos forces», a-t-il encore fait savoir, préconisant de «maintenir le bouclier tarifaire pour tout le monde».