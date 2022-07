Canicule : où fera-t-il le plus chaud cette semaine en France ?

La France s'apprête à subir une forte vague de chaleur, la deuxième en un mois. La semaine va être marquée par une montée progressive des températures avec un pic caniculaire attendu entre samedi 16 et mardi 19 juillet. Certaines régions seront frappées plus sévèrement que les autres.

Les cartes météo vont, une fois de plus, virer au rouge. Après un premier épisode de canicule, le plus précoce jamais enregistré, au milieu du mois de juin, la France se prépare à une nouvelle vague de fortes chaleurs, qui devrait durer entre 8 et 10 jours au minimum.

Le mercure pourrait même dépasser les 40°C dans certaines régions, rapporte Météo-France, qui a placé vingt-trois départements en vigilance jaune canicule, ce lundi, dans le Sud et le Sud-Ouest du pays.

sud-ouest et vallée du rhône très touchés

D’après les experts, la semaine sera marquée par une montée progressive des températures. Lundi, les 30°C ont été dépassés dans une très grande partie du pays, avec des pointes à 37°C dans le Sud-Ouest. Ce mardi, la hausse se poursuit avec 35°C attendus à Paris, 37 à Toulouse, et jusqu’à 38°C localement, notamment dans le Sud-Ouest ou encore dans la vallée du Rhône.

Mardi :





Les températures atteindront 34 à 36 °C sur une bonne partie ouest et sud du pays, jusqu'à 36 à 38°C des Charentes au sud-ouest et à la vallée du Rhône. pic.twitter.com/sQNiRF6yVG — Météo-France (@meteofrance) July 10, 2022

Les températures seront légèrement plus respirables en fin de semaine en région parisienne (32-33°C), dans le Nord-Est (30°C) et sur les côtes de la Manche (25-27°C).

Pic des températures du samedi 16 au mardi 19

Mais c’est à partir du week-end prochain qu’il faut s’attendre au pire. «Une chaleur accablante et étouffante» attend les Français, annonce Météo-France.

Des records pourraient même être battus avec des pointes attendues autour des 42°C, toujours dans les régions du Sud et du Sud-Ouest ainsi que dans la vallée du Rhône et localement dans le centre de la France. Une vague de chaleur «intense et durable» qui rappelle dangereusement celle de 2003, précise la chaine météo.

Dans un contexte de très fortes #chaleurs durables la semaine prochaine, la France n'échappera pas à la #canicule au moins au sud de la Loire. Voici la chronologie qui semble se dessiner, avec une fiabilité limitée après le 14 juillet pic.twitter.com/6kKQ1Dokin — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 7, 2022

Cette dernière prévoit un recul graduel «par l’Ouest» de l’épisode caniculaire à partir du 20 juillet, tandis qu’il devrait «persister quelques jours supplémentaires dans l’Est».

Les experts rappellent que pour lutter contre les effets des fortes chaleurs, il est recommandé de «se protéger du soleil, de rester au frais, boire de l’eau, éviter l’alcool, manger en quantité suffisante, fermer les volets et fenêtres le jour, aérer la nuit, se mouiller régulièrement le corps, donner de ses nouvelles et en prendre de ses proches, et enfin préférer des activités sans efforts». En cas d’urgence, appeler le 15.